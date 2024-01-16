Румунія пішла на поступки фермерам: чи розблокують кордон із Україною

Йдеться про частину вимог фермерів

Міністерство сільського господарства Румунії та фермери, які блокують кордон з Україною, досягли угоди, кілька вимог протестувальників було задоволено. Однак це не означає негайного припинення протестів.

За словами міністра сільського господарства Флоріна Барбу, угода охоплює 13 вимог фермерів. Діалог продовжиться, щоб знайти компроміс щодо інших вимог, повідомляє видання Euractiv.

Зокрема уряд зобов’язався повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року. Також буде негайно введено в дію положення про субсидовані процентні кредити.

Крім того, уряд ухвалив запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца.

Водночас, як заявив один із представників фермерів на переговорах, Маріус Міку, угода не означає негайного припинення протестів. Тривалість блокування кордону залежить також від майбутніх переговорів із перевізниками, які триватимуть до 18 січня.

Варто зазначити, що раніше Румунія розпочала ударними темпами будівництво автостради, щоб створити для України ще один транспортний коридор до країн Євросоюзу. Необхідність у ньому була досить гострою, враховуючи блокаду українського кордону поляками, словаками та угорцями. Тепер до них приєдналися і румунські фермери.

Раніше "Телеграф" писав, що польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика-Шегіні". Вони підписали угоду з урядом, в якій було зазначено умови припинення протестів.