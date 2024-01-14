Другий день поспіль: ще одна країна перестала пускати українські фури на свою територію

Протестувальники не пропускають вантажівки, але пасажирські транспортні засоби можуть перейти кордон за встановленим порядком

У неділю, 14 січня 2024 року, о 14:00 румунські фермери знову заблокували пункт пропуску "Сірет". Вони вже другий день перешкоджають в’їзду фур до України.

Блокування не поширюється на легкові та пасажирські автобуси. Про це Державна прикордонна служба України (ДПСУ) інформує у Телеграмі.

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"Близько 14.00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", — йдеться у повідомленні служби.

Виїзд з України проводиться в установленому порядку. Це стосується всіх: пішоходів, пасажирського транспорту, легкових та вантажних автомобілів.

Нагадаємо, що протести румунських фермерів розпочалися у суботу, 13 січня. Акція тривала 6 годин. Невдовзі з’ясувалося, що фермери вимагають у влади підвищити субсидії. Близько 22:00 пункт пропуску "Сірет" було розблоковано.

Раніше "Телеграф" писав, що польські фермери на початку січня розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". Вони вимагали в уряду підвищення субсидій та кредитів, а також зниження податків. У результаті сторони підписали угоду.

Також "Телеграф" писав про будівництво Румунією "Молдавської автомагістралі", яка стане для України ще одним транспортним коридором до Європи. За попередніми даними, нову автостраду можуть ввести в експлуатацію вже у 2024 році.