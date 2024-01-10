Торгівля з Україною: у Польщі знову зробили "колючу" заяву

Проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський виступає "принципово проти" продовження безмитної торгівлі з Україною. На його думку, повна лібералізація торгівлі з Україною, яку запровадили після початку повномасштабної війни з РФ, мала "протилежний ефект".

Таку заяву Секерський зробив у листі до єврокомісару з питань торгівлі. Про це передає RMF FM, у розпорядженні якого опинився цей документ.

За словами міністра, проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, а й цукру, м’яса птиці, яєць, фруктів (особливо замороженої малини) та яблучного концентрату.

Наприклад Секерський наводить цукор, імпорт якого з України збільшився в двадцять разів. Він вважає, що треба розпочати переговори з Україною "про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжується поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів та законодавства ЄС". Він виступив за вилучення цукру, м’яса птиці та яєць з-під дії правил вільної торгівлі ЄС та встановлення посилених захисних положень.

"Водночас Секерський оголосив про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС за участю України, Євросоюзу та країн-сусідів України з метою пошуку ефективних та прийнятних механізмів", — йдеться у матеріалі.

Наголошується, що Брюссель зараз працює над регламентом, який продовжить лібералізацію торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чеслав Секерський заявив, що Польща не має наміру знімати ембарго на ввезення зерна з України. Крім того, він підкреслив, що заборона на ввезення буде безстроковою.