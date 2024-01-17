Помер один із головних ліквідаторів аварії на ЧАЕС: скільки років йому було

На обличчі Козорєзова були гематоми

У Росії помер один із головних ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС Євген Козорєзов. Його бездихане тіло виявила сиділка.

Про це повідомляють російські ЗМІ та інтернет пабліки. Повідомляється, що померлому було 78 років, а його виявили у його квартирі на Північному бульварі у Москві. На обличчі Козорєзова були гематоми.

За попередніми даними каналу Shot, причина смерті — гостра серцева недостатність.

Що відомо про Козорєзова

Євген Козорєзов після аварії на Чорнобильській АЕС очолив мобільний загін радіаційної розвідки ІПГ та Держкомгідромету СРСР. Він працював у різних забруднених зонах визначення рівня радіації з травня 1986 року, вимірював рівні радіації, здійснював відбір проб для лабораторного аналізу на території України, Білорусі, Брянської та Тульської областей РСФСР. Ліквідатор аварії був удостоєний ордена СРСР "Знак Пошани" за прояв громадянської доблесті.

Нагадаємо, 6 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пролунала тривога, робітники з жахом дивилися на пульти управління, що сигналізують про великий вибух у реакторі номер чотири. Радянська влада чекала 24 години, перш ніж евакуювати найближче Місто Прип’ять, надавши 50 000 жителів всього три години, щоб зібрати речі та залишити свої будинки. Протягом наступних семи місяців понад 500 000 осіб брали участь в операції з очищення та знезараження постраждалих районів. Незважаючи на катастрофу, реактори 1, 2 та 3 працювали в період з жовтня 1986 по грудень 1987 року. Станція продовжувала виробляти атомну енергію до грудня 2000 року.

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