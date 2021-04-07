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Буде справжня війна: екс-чиновник Держдепу спрогнозував новий напад Росії на Україну
14:31 Сьогодні Телеграф

Президент Росії Володимир Путін не просто так створює черговий виток ескалації на Донбасі, оскільки не виключає відкритий напад на Україну.

У цьому впевнений американський дипломат, колишній координатор санкцій політики Держдепу Деніел Фрід.

"Він міг би! Я пам'ятаю коріння грузинської війни (2008 рік, - Авт.) і його напад на Україну в 2014 році. Але Путіну треба добре подумати, перш ніж нападати. Українці боротимуться, їх не розтоптати і не переїхати", - упевнений він.

За його словами, "нова війна" точно не буде схожа на анексію Криму, коли новий уряд України після втечі колишнього президента Віктора Януковича не знав, як відповісти, і не знав своїх повноважень.

"Зараз якщо Путін почне атакувати - українці відповідатимуть, і це буде справжня війна. Але ж ця війна в Росії не користується популярністю, і Путін знає про це", - сказав дипломат.

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Фрід підкреслив, що Росія приховує свої втрати під час військового конфлікту на сході України, "а нова війна не залишить йому можливість приховувати їх далі".

"Я не переконаний, що Путін буде атакувати, але він може", - зазначив Фрід.

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На думку дипломата, на Донбасі відбувається загострення, оскільки Путін не хоче бачити Україну незалежною і демократичною.

"Він хоче бачити її під своїм впливом, це його мета. Демократична і європеїзована Україна небезпечна для Путіна. Не для Росії, для путінізму", - сказав дипломат.

Як повідомляв "Телеграф", раніше прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, який раніше заявив, що Росія не має ніякого відношення до війни на Донбасі, сказав, що участь США у війні на Донбасі може створити прецедент для чергового витка напруженості.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 103

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Росія, Донбас, ЗСУ, Війна на Донбасі, загострення.
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