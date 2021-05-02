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Великдень ознаменувалася стабілізацією обстановки на Донбасі
09:00 Сьогодні Телеграф

За даними на ранок на Донбасі провокацій з боку окупантів не спостерігалося.

Про це 2 травня повідомили в Фейсбуці ООС.

Згідно з даними звіту, на 7 ранку військові ЗСУ не зафіксували жодного порушення з боку бойовиків. Захисники контролюють ситуацію в районі ООС і дотримуються режиму "тиші".

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Відзначимо, що далеко не кожен ранок на Донбасі "добрий".

Наприклад, на день раніше також вранці безпілотник бойовиків скинув на Донбасі гранати. В результаті був поранений один військовий ЗСУ.

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Нагадаємо, що 30 квітня Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до всіх, від кого залежить збройний конфлікт на Донбасі з проханням відновити режим "тиші" і звільнити заручників.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, Донбасс, ЗСУ.
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