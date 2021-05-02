Великдень ознаменувалася стабілізацією обстановки на Донбасі

За даними на ранок на Донбасі провокацій з боку окупантів не спостерігалося.

Про це 2 травня повідомили в Фейсбуці ООС.

Згідно з даними звіту, на 7 ранку військові ЗСУ не зафіксували жодного порушення з боку бойовиків. Захисники контролюють ситуацію в районі ООС і дотримуються режиму "тиші".

Відзначимо, що далеко не кожен ранок на Донбасі "добрий".

Наприклад, на день раніше також вранці безпілотник бойовиків скинув на Донбасі гранати. В результаті був поранений один військовий ЗСУ.

Нагадаємо, що 30 квітня Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до всіх, від кого залежить збройний конфлікт на Донбасі з проханням відновити режим "тиші" і звільнити заручників.