"Врахували минулий досвід": у Києві готуються до нового локдауну

У Києві розробляють систему роботи транспорту у разі нового локдауну - його експерти очікують уже за кілька тижнів. 10 серпня планують запустити подачу заявок на електронні перепустки в транспорт для співробітників підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомляє сайт Київської міськдержадміністрації.

Докладний план дій після реєстрації також буде описаний на сайті КМДА. Повідомляється, що електронні перепустки в транспорт будуть персоналізованими.

В Україні обмеження роботи транспорту - частина карантинних заходів, рішення про які приймається місцевою владою.

У зв'язку з ризиком поширення штаму "Дельта" коронавірусної інфекції місцева та центральна влада вже ухвалила низку заходів. Серед них - обмеження в перетині кордону і нові правила для роботи навчальних закладів. Попередньо, працювати в жовтій, помаранчевій і червоній зонах зможуть лише ті установи освіти, де більше ніж 80% співробітників щеплені від COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні в двох областях не зареєстрували жодного випадку коронавірусу за минулу добу.