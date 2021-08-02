Скачать
Понеділок, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський: "Ми повертаємо Крим додому - в Україну"
Зеленський: "Ми повертаємо Крим додому - в Україну"
У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
У США сталася авіакатастрофа: є жертви
У США сталася авіакатастрофа: є жертви
ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку
ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку

"Врахували минулий досвід": у Києві готуються до нового локдауну

"Врахували минулий досвід": у Києві готуються до нового локдауну
Оновлено 15:49 Сьогодні Телеграф

У Києві розробляють систему роботи транспорту у разі нового локдауну - його експерти очікують уже за кілька тижнів. 10 серпня планують запустити подачу заявок на електронні перепустки в транспорт для співробітників підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомляє сайт Київської міськдержадміністрації.

Докладний план дій після реєстрації також буде описаний на сайті КМДА. Повідомляється, що електронні перепустки в транспорт будуть персоналізованими.

В Україні обмеження роботи транспорту - частина карантинних заходів, рішення про які приймається місцевою владою.

В Україні продовжать карантин: які обмеження діють зараз

У зв'язку з ризиком поширення штаму "Дельта" коронавірусної інфекції місцева та центральна влада вже ухвалила низку заходів. Серед них - обмеження в перетині кордону і нові правила для роботи навчальних закладів. Попередньо, працювати в жовтій, помаранчевій і червоній зонах зможуть лише ті установи освіти, де більше ніж 80% співробітників щеплені від COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні в двох областях не зареєстрували жодного випадку коронавірусу за минулу добу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 32

Все по темі:

КМДА, Київ, Коронавірус, Локдаун, електронні перепустки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Діти вогню" взяли на себе відповідальність за підпали в Туреччині: хто вони такі (відео)
02 У Нафтогазі пояснили, як і на скільки можна знизити ціни на газ для українців
03 Дорожній конфлікт на Трухановому: велосипедисти і жінка-таксист не поділили дорогу (відео)
04 "Вони мене бояться": Данилюк відреагував на подачу Миловановим заяви в поліцію
05 У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний &quot;сніг&quot; (відео)
Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний "сніг" (відео)
Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)
Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)
Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці
Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці
Ільїн день 2 серпня: народні прикмети і заборони
Ільїн день 2 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся