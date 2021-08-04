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У Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін: для його затримання залучили спецназ (фото, відео)

У Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін: для його затримання залучили спецназ (фото, відео)
13:18 Сьогодні Телеграф Національна поліція

У Києві чоловік увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України з бойовою гранатою і захопив заручників. Правоохоронцям вдалося його затримати після переговорів. Наразі йому загрожує покарання за 4 статтями Кримінального кодексу. 

Про це повідомляє прокуратура. 

Відео, як чоловік заходить до будівлі і загрожує з ненормативною лексикою опублікував Ігор Бондарчук в Фейсбуці. На відео чутно лайку, чоловік стверджує, що це бойова граната і вимагає прибрати людей з холу. За його словами, це захоплення будівлі. Як повідомляють очевидці чоловік спочатку був неагресивний, але коли почув, що прийом не ведуть через карантин - дістав гранату.

Надзвичайна подія сталася близько 10 ранку в середу, на щастя учасникам переговорів вдалося вмовити чоловіка не вирвався гранату і здатися. Згідно з офіційною інформацією, який захопив заручників в Кабміні - колишній військовий і йому 43 роки.

Сапери Кабмін

граната

(Фото: Національна поліція)

Попередньо вдалося ідентифікувати чоловіка, що захопив заручників як Володимира Прохніча - ветерана АТО.  Чоловік проживає в Ірпені Київської області і веде підприємницьку діяльність. У "Айдарі" він був сапером.На його сторінці в соціальних мережах багато фото з товаришами по службі, чоловік бере участь у військово-патріотичному вихованні молоді. У 2016 році Прохніч проходив лікування від контузії.

саперы(Фото: Фейсбук) 

За подією, як повідомляє прокуратура, зареєстрували кримінальну справу за 4 статтями Кримінального кодексу України: захоплення державних будівель (ст. 341), погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345), захоплення заручників (ч. 2 ст. 147) , незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

Також НП викликала суперечки в соцмережах - користувачі підозрюють постановку. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Граната, Київ, Кабінет міністрів, захоплення заручників.
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