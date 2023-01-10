Народне свято "Різдвяний м’ясоїд": що заборонено робити 10 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1344
З цього дня до Великого посту дозволяється їсти м’ясо
Згідно з церковним календарем на січень-2023, цього вівторка православна церква шанує преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського. У народі свято отримало назви "Різдвяний м’ясоїд" та "Домочадців день".
"Телеграф" розповідає про головні традиції народного свята 10 січня, а також, що заборонено робити цього дня.
Різдвяний м’ясоїд 10 січня: головні традиції
У цей день на Русі було прийнято накривати для родичів святковий стіл і пригощати різними стравами, особливо м’ясними. Справа в тому, що саме 10 січня наші предки забивали худобу. Церковники також дозволяють вживати м’ясо після тривалого Різдвяного посту, проте до Великого посту, який у 2023 році починається 27 лютого.
Що заборонено робити 10 січня
- Брехати іншим і самому собі.
- Жінкам возитися зі здобним тістом, інакше можна посваритися з домочадцями.
- Залишати вікна відчиненими. В іншому випадку піде з дому сімейне щастя.
- Якщо брати в борг і позичати 10 січня, весь рік буде фінансово нестабільним.
- Підглядати та підслуховувати.
- Занадто голосно розмовляти та кричати.
Додамо, що 10 січня в Україні утримається морозна погода. Особливо вона відчуватиметься у північних, центральних та східних областях.