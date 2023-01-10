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Народне свято "Різдвяний м’ясоїд": що заборонено робити 10 січня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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За народним календарем 10 січня відзначають свято Різдвяний м’ясоїд, або Домочадців день
За народним календарем 10 січня відзначають свято Різдвяний м’ясоїд, або Домочадців день. Фото pexels.com

З цього дня до Великого посту дозволяється їсти м’ясо

Згідно з церковним календарем на січень-2023, цього вівторка православна церква шанує преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського. У народі свято отримало назви "Різдвяний м’ясоїд" та "Домочадців день".

"Телеграф" розповідає про головні традиції народного свята 10 січня, а також, що заборонено робити цього дня.

Різдвяний м’ясоїд 10 січня: головні традиції

У цей день на Русі було прийнято накривати для родичів святковий стіл і пригощати різними стравами, особливо м’ясними. Справа в тому, що саме 10 січня наші предки забивали худобу. Церковники також дозволяють вживати м’ясо після тривалого Різдвяного посту, проте до Великого посту, який у 2023 році починається 27 лютого.

сім’я за столом їжа

Що заборонено робити 10 січня

  • Брехати іншим і самому собі.
  • Жінкам возитися зі здобним тістом, інакше можна посваритися з домочадцями.
  • Залишати вікна відчиненими. В іншому випадку піде з дому сімейне щастя.
  • Якщо брати в борг і позичати 10 січня, весь рік буде фінансово нестабільним.
  • Підглядати та підслуховувати.
  • Занадто голосно розмовляти та кричати.

Додамо, що 10 січня в Україні утримається морозна погода. Особливо вона відчуватиметься у північних, центральних та східних областях.

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