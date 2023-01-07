Найхолодніша ніч: синоптик попередив про сильні морози в Україні

Майбутня ніч буде найбільш холодною у північних та східних областях

В частині регіонів України ще кілька днів утримаються сильні морози, які прийшли в Україну з північного сходу, проте пізніше вони відступлять і знову потеплішає, причому на більшій частині території держави.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, синоптик сайту "Метеопрог" Ігор Кібальчич. За його словами, на найближчі 7 – 10 днів вплив периферії холодного азіатського антициклону найсильніше відчуватимуть жителі Лівобережжя України. У цей період там опадів не очікується, а температурне тло збережеться нижче за норму.

Правобережна частина нашої країни меншою мірою зазнає арктичного повітря, тому тут температура повітря коливатиметься в межах середніх багаторічних показників, а в західних та Одеській областях взагалі збережеться тепла як для цієї пори року погода. На початку нового робочого тижня також посилиться вітер південно-східного напрямку по всій території України.

8 січня очікується найхолодніша ніч у північних та східних областях. Тут стовпчики термометрів опустяться до -15…-20°С, місцями у Харківській та Сумській областях -21…-23°С. На тлі практично повної відсутності снігового покриву такі морози можуть негативно позначитися на польових та садових культурах, особливо після періоду аномального тепла на початку місяця. На решті території країни мінімальні температури вночі становитимуть -6…-11 °С, на Одещині на Закарпатті близько 0 °С.

Протягом 9 – 11 січня утримається морозна погода у північних, центральних та східних областях з нічними значеннями -12…-17 °С, денними –6…-11 °С. В інших регіонах країни температурне тло дещо підвищиться: до -5…-10 °С вночі та в районі -4…+1 °С вдень. На крайньому заході взагалі переважатиме позитивне температурне тло. Поступово посилиться вітер південно-східного напрямку до 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с.

З 12 по 16 січня в Україні збережеться поле підвищеного атмосферного тиску, але температура повітря помітно підвищиться аж до позитивних значень у західній, південній та центральних областях. Найхолодніше залишиться на півночі та сході, але й тут уже двозначні морози відступлять. Періодично проходитимуть невеликі опади у вигляді снігу, мряки, місцями з дощем. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Прогностичне поле середньої аномалії температури з 6 по 13 січня

Як повідомлялося, згідно з довгостроковими прогнозами синоптиків, січень в Україні очікується досить хаотичним з періодами різких похолодань і потеплінь, а лютий стане більш стабільним з легкими холодами на початку місяця та потеплінням ближче до початку календарної весни.