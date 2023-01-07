Самая холодная ночь: синоптик предупредил о сильных морозах в Украине

Предстоящая ночь будет наиболее холодной в северных и восточных областях

Пришедшие в Украину с северо-востока сильные морозы продолжат удерживаться в части регионов страны еще несколько дней, однако позже они отступят и вновь потеплеет, причем на большей части территории государства.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, синоптик сайта "Метеопрог" Игорь Кибальчич. По его словам, на ближайшие 7 – 10 дней влияние периферии холодного азиатского антициклона будут сильнее всего ощущать жители Левобережья Украины. В этот период там осадков не ожидается, а температурный фон сохранится ниже нормы.

Правобережная часть нашей страны в меньшей степени подвергнется арктическому воздуху, поэтому здесь температура воздуха будет колебаться в пределах средних многолетних показателей, а в западных и Одесской областях вообще сохранится тёплая как для данного времени года погода. В начале новой рабочей недели также усилится ветер юго-восточного направления по всей территории Украины.

8 января ожидается наиболее холодная ночь в северных и восточных областях. Здесь столбики термометров опустятся до -15…-20 °С, местами в Харьковской и Сумской областях -21…-23 °С. На фоне практически полного отсутствия снежного покрова, такие морозы могут негативно сказаться на полевых и садовых культурах, особенно после периода аномального тепла в начале месяца. На остальной территории страны минимальные температуры ночью составят -6…-11 °С, в Одесской области на Закарпатье около 0 °С.

В течение 9 – 11 января сохранится морозная погода в северных, центральных и восточных областях с ночными значениями -12…-17 °С, дневными -6…-11 °С. В других регионах страны температурный фон несколько повысится: до -5…-10 °С ночью и в районе -4…+1 °С днём. На крайнем западе и вовсе будет преобладать положительный температурный фон. Постепенно усилится ветер юго-восточного направления до 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с.

С 12 по 16 января в Украине сохранится поле повышенного атмосферного давления, но температура воздуха заметно повысится вплоть до положительных значений в западный, южный и центральных областях. Холоднее всего останется на севере и востоке, но и здесь уже двузначные морозы отступят. Периодически будут проходить небольшие осадки в виде снега, мороси, местами с дождём. На дорогах местами возможна гололедица.

Прогностическое поле средней аномалии температуры с 6 по 13 января

Как сообщалось, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, январь в Украине ожидается весьма хаотичным с периодами резких похолоданий и потеплений, а февраль станет более стабильным с легкими холодами в начале месяца и потеплением ближе к началу календарной весны