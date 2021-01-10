Какой праздник 10 января: народные приметы и запреты

10 января получило название "Домочадцев день" - именно сейчас старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Этот день напоминал о том, что семейное согласие - самое дорогое, что может быть у человека.

Дата праздника выпадает на период, когда православная церковь разрешает употреблять в пищу мясо после длительного Рождественского поста. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину.

В этот период продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища. Люди ходят в гости, исполняют песни и танцы.

Что запрещено делать 10 января

Женщинам не рекомендуется возиться со сдобным тестом. В противном случае можно поссориться с домочадцами.

Если в этот день оставить окна открытыми, семейное счастье может уйти из дома.

Прапрапрадеды не советовали 10 января брать и давать в долг, иначе весь год будет финансово нестабильным.

Народные приметы 10 января

Если в этот день на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет - жди урожайного года и удачи во всех делах.

Если погода безветренная - жди хорошего урожая.

Если с неба падают крупные снежные хлопья - совсем скоро потеплеет.

Если стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома - жди теплой погоды.

Метель 10 января - примета, которая сулит мокрое, дождливое и сырое лето.

Родившиеся 10 января отличаются постоянством. Они тянутся к семейному очагу. Носить им следует халцедон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 10 января, в Украине будет облачная погода и в основном буде осадков.