Какой праздник 10 января: народные приметы и запреты

10 января получило название "Домочадцев день" - именно сейчас старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Этот день напоминал о том, что семейное согласие - самое дорогое, что может быть у человека.
Дата праздника выпадает на период, когда православная церковь разрешает употреблять в пищу мясо после длительного Рождественского поста. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину.
В этот период продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища. Люди ходят в гости, исполняют песни и танцы.
Что запрещено делать 10 января
Женщинам не рекомендуется возиться со сдобным тестом. В противном случае можно поссориться с домочадцами.
Если в этот день оставить окна открытыми, семейное счастье может уйти из дома.
Прапрапрадеды не советовали 10 января брать и давать в долг, иначе весь год будет финансово нестабильным.
Народные приметы 10 января
Если в этот день на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет - жди урожайного года и удачи во всех делах.
Если погода безветренная - жди хорошего урожая.
Если с неба падают крупные снежные хлопья - совсем скоро потеплеет.
Если стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома - жди теплой погоды.
Метель 10 января - примета, которая сулит мокрое, дождливое и сырое лето.
Родившиеся 10 января отличаются постоянством. Они тянутся к семейному очагу. Носить им следует халцедон.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 10 января, в Украине будет облачная погода и в основном буде осадков.