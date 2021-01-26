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Вівторок, 26.01.2021
Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України
Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України
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Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України

Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України
Оновлено 16:03 Сьогодні Телеграф

До середини зими відомості про набіги сірих хижаків на подвір'я селян почастішали. Нещодавно "Телеграф" розповідав про декілька драматичних епізодів в селі Біленьке під Запоріжжям. Там в різних садибах на початку січня були роздерті кілька свиней, десятки кролів і курей. Днями з'явилася інформація про візити вовків на Закарпатті та на Хмельниччині.

Вовки приходять в села мститися за родичів

Варто уточнити, що єдиної думки з приводу вовків не існує. Тобто, коли наслідки нападів на подвір'я, пташники та крільчатники коментують обивателі, то їх припущення різняться від бродячих собак до скажених лисиць, вовчих зграй, рисей, "двоногих розбійників" і навіть невідомого звіра під назвою "чупакабра" - аж надто багато виникає питань.

Вранці 23 січня в селі Синевир Міжгірського району Закарпатської області господар одного з будинків виявив шість своїх овець з перегризеним горлом. При цьому, ночували вівці не просто неба, а в добротному замкненому хліві. Трупи нещасних тварин валялися поруч з хлівом на закривавленому снігу.

Фотографія мертвих овець, швидше за все, убитих вовками

Фотографії виставив на своїй сторінці приватний підприємець, засновник екопарках "Вовча долина" Юрій Тюх, який проживає неподалік. Коментарів під ними - дві з половиною сотні. Для прикладу наведемо тільки один:

"Що за маячня? До чого тут вовки? Навіщо говорити неправду і пробуджувати у людей ненависть до цих тварин? По-перше, вовки не завжди заходять в поселення, а, по-друге, я ніколи не чула, щоб вони пили кров у тварин. Якщо вони голодні, то так, могли загризти та з'їсти. Найбільше це схоже на невідому тварину, яка ходить по багатьох селах в Україні. У різних областях з'являються повідомлення про мертвих курей, свиней, кроликів. Всі вони задушені або розтерзані й у них випита кров. Тварина це дуже хитра, її не можуть зловити".

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Ми зателефонували автору знімків і фахівцю з тваринного світу Юрію Тюху, який запевнив, що мова точно йде про вовків.

- У мене їх 10 штук живе, тому я з їх звичками добре знайомий, - пояснює Юрій Тюх. - Я ж їм кидаю живий корм іноді. І знаю, що вовки роблять, коли вони ситі - загризають "здобич" і кров випивають. Як саме? З прокушеного горла кров тече і вони, як собаки, її хлебтають, злизують. Тому і криваві плями біля убитих тварин.

Юрій Тюх утримує 10 вовків і знає про їх поведінку все

За словами фахівця, в січні в селі Синевир зафіксували вже близько семи випадків подібних нападів.

- Буквально напередодні в одного з його сусідів неподалік задавили чотирьох овець. А минулої осені в іншому селі у людини вовки 30 овець задрали! Просто про ці події не поширювалися. Вовки вночі по селу ходять і промишляють. Їх в цей час хлопці бачать, які на дискотеку йдуть.

Чоловік стверджує, що розібрався в причинах такої поведінки хижаків. Привід для такої поведінки вовків може бути цілком зрозумілий людині - помста.

- Їх була зграя - тато, мама і кілька вовченят. Мисливці-браконьєри вбили кількох і тепер вони мстяться людям таким чином. Я знаю, таке буває. У мене є вовки, у яких тата застрелили, а їх матуся потім йшла по селу і всіх собак задирала. І коли її застрелили, я цих малюків взяв до себе в Екопарк. Вони вже виросли.

До слова, багато жителів села дивуються, що під час нападів собаки не лаяли. Юрій Тюх пояснює: чуючи вовчий запах, вони ховаються в будках і мовчать.

Полювати не можна, браконьєрити - можна?

Господарі, створюючи загони, хліви для домашньої худоби, зазвичай намагаються зробити їх міцними, надійними. І дивуються, коли бачать відірвані дошки, скинуті з даху крільчатника листи шиферу, відірвані решітки клітин. Експерт каже: вовки дуже сильні, і вони справді можуть вирвати хвіртку, що закриває хлів. Страшно подумати, на що здатний розлючений дикий звір...

Вовки дуже сильні, і вони справді можуть вирвати хвіртку, що закриває хлів

- А там (в Синевирі, - ред.) не тільки в Іллі Кецука хижаки бешкетували, ще були такі двори в центрі села, куди вовкам доводилося йти поміж будинків, і де вони виривають дверцята хлівів. І люди бояться не тільки за корів і свиней, а й за себе, за своїх дітей. Просто, якщо вовки таке почали робити, то вони не підуть звідси й не відучаться від цієї звички. У нас таке вже було кілька років тому. Причому тут у них не кормова база, полюють вони в лісі, а в село приходять мститися, вони дуже злопам'ятні.

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Здавалося б, є мисливці, які можуть регулювати чисельність сірих розбійників. Але не тут-то було. За словами Юрія Тюха, навколо - Національний природний парк "Синевир", де полювання заборонене. Щоправда, поставити по єгерю за кожною ялинкою на величезній території нереально, тому й порушується часом крихкий баланс між місцевим населенням і дикою природою.

- Відбувається таке не кожен рік. Ось якщо ви поглянете на карту, то побачите найбільш високогірне село Синевирська Поляна, де я живу. Тут з появою моїх вовків дикі вовки зникли, тому що чують виття великої зграї й розуміють, що ця територія зайнята. Не знають же, що мої вовки в клітках. І вони пішли в інші села нижче - Синевир, Негровець, Колочава. Але зате навколо нашого села зараз дуже багато рисей, які з вовками конкурують. Вони тут вгодовані такі, по 36 кілограмів важать, полюють на косуль в лісі.

Зона нападів вовків на домашні угіддя - села Синевир, Негровець і Колочава

Юрій також уточнив, що дуже зухвалими бувають помісі вовчиці й здичавілого пса. А ось вовк, виявляється, ніколи не "погуляє" з собакою.

Хто собаку з'їв - невідомо

Скаржаться на набіги вовків і в селах Хмельницької області. Принаймні, про це повідомляють місцеві ЗМІ. Кілька днів тому у жительки села Шарки Деражнянського району Катерини Симчук вночі вовк загриз велику дворову собаку - господиня за двором знайшла тільки недоїдки. Інші селяни також говорять, що бачать хижаків не тільки на околицях села, а й часом на вулицях населеного пункту.

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- Проблеми з вовками у нас немає, - запевняє голова місцевого відділення Українського товариства мисливців і рибалок Валерій Йолтуховський. - Інформація по з'їденій вовком собаці не підтвердилася. Ми не бачили, що сталося з нею. Ця жінка зателефонувала в Держспоживслужбу і повідомила, що у неї пропала собака, що є якісь сліди, нібито, вовчі. Я з бригадою мисливців виїхав відразу, ми обстежили всю ділянку, жодних слідів вовка не знайшли. І в інших селах теж хижаків немає, їм тут просто ніде ховатися.

Місцеві жителі запевняють, що вовки нападають навіть на собак

У цьому впевнена і частина місцевих жителів. Шарки знаходяться буквально в парі-трійці кілометрів від колишнього райцентру - Деражні. Але лісів в окрузі не спостерігається, найближчі масивні насадження знаходяться між Яблунівкою та Буцневим. І хоча зробити нічну прогулянку за кілька кілометрів вовкам простіше простого, багато хто вважає, що "хуліганять" на подвір'ях здичавілі собаки. Втім, вовки, вочевидь, тут водилися історично, не дарма ж тутешня річка Вовк починається біля села Вищі Вовківці, і в неї впадає притока ріка Вовчок?

І, до речі, в Запорізькій області, в Пологівському районі, кілька днів тому мисливці вистежили й ліквідували зграю вовків з п'яти особин. При тому, що тут степова зона, лісопосадок мало, а поля піддаються сільгоспобробці та немає, як за часів занепаду, занедбаних земель. Але вдалому полюванню зраділи не всі: багато користувачів соцмереж, в яких з'явилася ця інформація, обурювалися втручанням людей в життя природи.

"Екосистемні інженери": тварини можуть підлаштовувати навколишнє середовище під себе

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Ірина Левченко
Автор: Ірина Левченко
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Закарпаття, Хмельницька область, напади диких звірів, Дикі звірі.
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