Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України

До середини зими відомості про набіги сірих хижаків на подвір'я селян почастішали. Нещодавно "Телеграф" розповідав про декілька драматичних епізодів в селі Біленьке під Запоріжжям. Там в різних садибах на початку січня були роздерті кілька свиней, десятки кролів і курей. Днями з'явилася інформація про візити вовків на Закарпатті та на Хмельниччині.

Вовки приходять в села мститися за родичів

Варто уточнити, що єдиної думки з приводу вовків не існує. Тобто, коли наслідки нападів на подвір'я, пташники та крільчатники коментують обивателі, то їх припущення різняться від бродячих собак до скажених лисиць, вовчих зграй, рисей, "двоногих розбійників" і навіть невідомого звіра під назвою "чупакабра" - аж надто багато виникає питань.

Вранці 23 січня в селі Синевир Міжгірського району Закарпатської області господар одного з будинків виявив шість своїх овець з перегризеним горлом. При цьому, ночували вівці не просто неба, а в добротному замкненому хліві. Трупи нещасних тварин валялися поруч з хлівом на закривавленому снігу.

Фотографії виставив на своїй сторінці приватний підприємець, засновник екопарках "Вовча долина" Юрій Тюх, який проживає неподалік. Коментарів під ними - дві з половиною сотні. Для прикладу наведемо тільки один:

"Що за маячня? До чого тут вовки? Навіщо говорити неправду і пробуджувати у людей ненависть до цих тварин? По-перше, вовки не завжди заходять в поселення, а, по-друге, я ніколи не чула, щоб вони пили кров у тварин. Якщо вони голодні, то так, могли загризти та з'їсти. Найбільше це схоже на невідому тварину, яка ходить по багатьох селах в Україні. У різних областях з'являються повідомлення про мертвих курей, свиней, кроликів. Всі вони задушені або розтерзані й у них випита кров. Тварина це дуже хитра, її не можуть зловити".

Ми зателефонували автору знімків і фахівцю з тваринного світу Юрію Тюху, який запевнив, що мова точно йде про вовків.

- У мене їх 10 штук живе, тому я з їх звичками добре знайомий, - пояснює Юрій Тюх. - Я ж їм кидаю живий корм іноді. І знаю, що вовки роблять, коли вони ситі - загризають "здобич" і кров випивають. Як саме? З прокушеного горла кров тече і вони, як собаки, її хлебтають, злизують. Тому і криваві плями біля убитих тварин.

За словами фахівця, в січні в селі Синевир зафіксували вже близько семи випадків подібних нападів.

- Буквально напередодні в одного з його сусідів неподалік задавили чотирьох овець. А минулої осені в іншому селі у людини вовки 30 овець задрали! Просто про ці події не поширювалися. Вовки вночі по селу ходять і промишляють. Їх в цей час хлопці бачать, які на дискотеку йдуть.

Чоловік стверджує, що розібрався в причинах такої поведінки хижаків. Привід для такої поведінки вовків може бути цілком зрозумілий людині - помста.

- Їх була зграя - тато, мама і кілька вовченят. Мисливці-браконьєри вбили кількох і тепер вони мстяться людям таким чином. Я знаю, таке буває. У мене є вовки, у яких тата застрелили, а їх матуся потім йшла по селу і всіх собак задирала. І коли її застрелили, я цих малюків взяв до себе в Екопарк. Вони вже виросли.

До слова, багато жителів села дивуються, що під час нападів собаки не лаяли. Юрій Тюх пояснює: чуючи вовчий запах, вони ховаються в будках і мовчать.

Полювати не можна, браконьєрити - можна?

Господарі, створюючи загони, хліви для домашньої худоби, зазвичай намагаються зробити їх міцними, надійними. І дивуються, коли бачать відірвані дошки, скинуті з даху крільчатника листи шиферу, відірвані решітки клітин. Експерт каже: вовки дуже сильні, і вони справді можуть вирвати хвіртку, що закриває хлів. Страшно подумати, на що здатний розлючений дикий звір...

- А там (в Синевирі, - ред.) не тільки в Іллі Кецука хижаки бешкетували, ще були такі двори в центрі села, куди вовкам доводилося йти поміж будинків, і де вони виривають дверцята хлівів. І люди бояться не тільки за корів і свиней, а й за себе, за своїх дітей. Просто, якщо вовки таке почали робити, то вони не підуть звідси й не відучаться від цієї звички. У нас таке вже було кілька років тому. Причому тут у них не кормова база, полюють вони в лісі, а в село приходять мститися, вони дуже злопам'ятні.

Здавалося б, є мисливці, які можуть регулювати чисельність сірих розбійників. Але не тут-то було. За словами Юрія Тюха, навколо - Національний природний парк "Синевир", де полювання заборонене. Щоправда, поставити по єгерю за кожною ялинкою на величезній території нереально, тому й порушується часом крихкий баланс між місцевим населенням і дикою природою.

- Відбувається таке не кожен рік. Ось якщо ви поглянете на карту, то побачите найбільш високогірне село Синевирська Поляна, де я живу. Тут з появою моїх вовків дикі вовки зникли, тому що чують виття великої зграї й розуміють, що ця територія зайнята. Не знають же, що мої вовки в клітках. І вони пішли в інші села нижче - Синевир, Негровець, Колочава. Але зате навколо нашого села зараз дуже багато рисей, які з вовками конкурують. Вони тут вгодовані такі, по 36 кілограмів важать, полюють на косуль в лісі.

Юрій також уточнив, що дуже зухвалими бувають помісі вовчиці й здичавілого пса. А ось вовк, виявляється, ніколи не "погуляє" з собакою.

Хто собаку з'їв - невідомо

Скаржаться на набіги вовків і в селах Хмельницької області. Принаймні, про це повідомляють місцеві ЗМІ. Кілька днів тому у жительки села Шарки Деражнянського району Катерини Симчук вночі вовк загриз велику дворову собаку - господиня за двором знайшла тільки недоїдки. Інші селяни також говорять, що бачать хижаків не тільки на околицях села, а й часом на вулицях населеного пункту.

- Проблеми з вовками у нас немає, - запевняє голова місцевого відділення Українського товариства мисливців і рибалок Валерій Йолтуховський. - Інформація по з'їденій вовком собаці не підтвердилася. Ми не бачили, що сталося з нею. Ця жінка зателефонувала в Держспоживслужбу і повідомила, що у неї пропала собака, що є якісь сліди, нібито, вовчі. Я з бригадою мисливців виїхав відразу, ми обстежили всю ділянку, жодних слідів вовка не знайшли. І в інших селах теж хижаків немає, їм тут просто ніде ховатися.

У цьому впевнена і частина місцевих жителів. Шарки знаходяться буквально в парі-трійці кілометрів від колишнього райцентру - Деражні. Але лісів в окрузі не спостерігається, найближчі масивні насадження знаходяться між Яблунівкою та Буцневим. І хоча зробити нічну прогулянку за кілька кілометрів вовкам простіше простого, багато хто вважає, що "хуліганять" на подвір'ях здичавілі собаки. Втім, вовки, вочевидь, тут водилися історично, не дарма ж тутешня річка Вовк починається біля села Вищі Вовківці, і в неї впадає притока ріка Вовчок?

І, до речі, в Запорізькій області, в Пологівському районі, кілька днів тому мисливці вистежили й ліквідували зграю вовків з п'яти особин. При тому, що тут степова зона, лісопосадок мало, а поля піддаються сільгоспобробці та немає, як за часів занепаду, занедбаних земель. Але вдалому полюванню зраділи не всі: багато користувачів соцмереж, в яких з'явилася ця інформація, обурювалися втручанням людей в життя природи.