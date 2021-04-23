Україна отримала партію вакцини AstraZeneca: кому її будуть колоти

Україна в п'ятницю, 23 квітня, отримала більше 367 200 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомляє в п'ятницю вранці МОЗ України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, що влада країни взяла на себе амбітні цілі щодо охоплення щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року.

"Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин та всіх можливих шляхів постачання. Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - зазначив Ляшко.

У свою чергу голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер підкреслила, що великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX, є те, що всі вакцини є безкоштовними.

"Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей і дорослих", - зазначила вона.

У МОЗ зазначили, що ініціатива COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Всі вакцини в рамках цієї ініціативи Україна отримує безкоштовно. Всього до кінця року COVAX повинен надати вакцини для щеплення 8 млн українців.

Як повідомляв "Телеграф", за допомогою Європейської комісії Польща передасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, в разі, якщо вакцина виявиться зайвою.