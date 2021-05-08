Скачать
Субота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
Гендиректор Concord Capital Іван Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
Гендиректор Concord Capital Іван Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео
Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося

Дочка судді після скандалу з Кримом і Бастою стала дуже популярною (фото)

Дочка судді після скандалу з Кримом і Бастою стала дуже популярною (фото)
Оновлено 09:44 Сьогодні Телеграф

Кількість підписників в Instagram у Анастасії Тарасюк (Константинової), яка захищаючи Басту, назвала анексований Крим російським, зросла практично більш, ніж удвічі, менше, ніж за добу після її скандальної заяви.

Про це можна судити за даними на сторінці дочки судді в соцмережі.

Так, буквально відразу після скандалу Тарасюк закрила свій аккаунт для сторонніх. Це було зроблено, швидше за все, для того, щоб ніхто не міг перезаписувати її сторіс. Увечері в п'ятницю, 7 травня, у неї було 656 підписників.

Анастасия Тарасюк скандал

Уже вранці в суботу, 8 травня, їх кількість збільшилася до 1675 осіб. На даний момент у неї на сторінці залишилося тільки відео з вибаченнями.

Анастасия Тарасюк скандал

Відзначимо, що буквально відразу ж після скандалу стало відомо, що Анастасія Тарасюк є дочкою скандальної київської судді.

Цікаво, що за Анастасію Константинову "вписався" нардеп Ілля Ківа.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в аналогічний скандал потрапила 20-річна українська блогерша Таїсія Маламан, більш відома в мережі під ніком @ di.rubens. На короткому ролику дівчина стоїть на Майдані Незалежності в Києві і із запропонованих інтерв'юером варіантів "Україна або Росія" вибирає останній.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 61

Все по темі:

Баста, Крим, Анексія Криму, скандали, Анастасія Тарасюк, КНУ імені Тараса Шевченка, Анастасія Константинова.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео
02 В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
03 У скандалі зі студенткою, що заступилася за Басту, виплив Ківа
04 55 мільйонів на 15 осіб: з'ясувалося, скільки отримує керівництво державного "Укрексімбанку"
05 Менше смертей і госпіталізацій: статистика по коронавірусу в Україні на 8 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся