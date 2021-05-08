Дочка судді після скандалу з Кримом і Бастою стала дуже популярною (фото)

Кількість підписників в Instagram у Анастасії Тарасюк (Константинової), яка захищаючи Басту, назвала анексований Крим російським, зросла практично більш, ніж удвічі, менше, ніж за добу після її скандальної заяви.

Про це можна судити за даними на сторінці дочки судді в соцмережі.

Так, буквально відразу після скандалу Тарасюк закрила свій аккаунт для сторонніх. Це було зроблено, швидше за все, для того, щоб ніхто не міг перезаписувати її сторіс. Увечері в п'ятницю, 7 травня, у неї було 656 підписників.

Уже вранці в суботу, 8 травня, їх кількість збільшилася до 1675 осіб. На даний момент у неї на сторінці залишилося тільки відео з вибаченнями.

Відзначимо, що буквально відразу ж після скандалу стало відомо, що Анастасія Тарасюк є дочкою скандальної київської судді.

Цікаво, що за Анастасію Константинову "вписався" нардеп Ілля Ківа.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в аналогічний скандал потрапила 20-річна українська блогерша Таїсія Маламан, більш відома в мережі під ніком @ di.rubens. На короткому ролику дівчина стоїть на Майдані Незалежності в Києві і із запропонованих інтерв'юером варіантів "Україна або Росія" вибирає останній.