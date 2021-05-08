Двірники набагато культурніше: студентку, що оскандалилась, вимагають відрахувати з КНУ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка засудили заяву Анастасії Тарасюк (Константинової), яка захищаючи Басту, назвала анексуваний Крим російським.

Про це йдеться в заяві навчального закладу в Facebook.

"У відповідь на звернення громадськості інформуємо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка категорично засуджує будь-які прояви сепаратизму", - йдеться в заяві.

Також в повідомленні зазначається, що заяві Тарасюк "буде дано належну оцінку".

У мережі відзначили, що "належної оцінкою" в даному випадку буде тільки відрахування Тарасюк з ВНЗ.

"Зробіть так, щоб ваші слова не розходилися з ділом! Тут не оцінку потрібно надавати, а гнати в далечінь далеку", "Є всі підстави для відрахування, і якщо цього не станеться, то будуть всі підстави вважати, що мав місце хабар", "Не ганьбіть ім'я університету - відрахуйте Анастасію Тарасюк!","Відрахувати. Двірники набагато культурніше", - пишуть в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", буквально відразу ж після скандалу стало відомо, що Анастасія Тарасюк є дочкою скандальної київської судді. Не дивлячись на загальний осуд, за Анастасію Константинову "вписався" нардеп Ілля Ківа. На наступний день Константинова опублікувала відео з вибаченнями.