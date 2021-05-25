Стало відомо, коли Україна припинить авіасполучення з Білоруссю: точні дата і час

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з початку 00:00 середи, 26 травня. Також українські літаки не зможуть літати над територією Білорусі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму акаунті в Telegram в середу вранці.

"Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - написав Шмигаль.

Крім того, додав прем'єр-міністр, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

"Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України підкреслив, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

"Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську був примусово посаджений пасажирський літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Білоруські диспетчери повідомили, що літак нібито "замінований", проте в дійсності це була спецоперація з метою затримати пасажира цього рейсу, колишнього головного редактора телеграм-каналу "NEXTA" Романа Протасевича, якого режим Олександра Лукашенка звинувачує в тероризмі.