Скачать
Вівторок, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)
Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)
Самосуд над школяркою: в Білій Церкві зняли побиття 13-річної дівчинки (відео 18+)
Самосуд над школяркою: в Білій Церкві зняли побиття 13-річної дівчинки (відео 18+)
Державний тероризм: чим Захід загрожує Лукашенко після викрадення літака Ryanair і затримання Протасевича
Державний тероризм: чим Захід загрожує Лукашенко після викрадення літака Ryanair і затримання Протасевича
Кілька сотень за виїзд з країни: на Дніпропетровщині розсекретили аферу медиків і туроператорів
Кілька сотень за виїзд з країни: на Дніпропетровщині розсекретили аферу медиків і туроператорів

Стало відомо, коли Україна припинить авіасполучення з Білоруссю: точні дата і час

Стало відомо, коли Україна припинить авіасполучення з Білоруссю: точні дата і час
Оновлено 10:28 Сьогодні Телеграф profi+travel

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з початку 00:00 середи, 26 травня. Також українські літаки не зможуть літати над територією Білорусі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму акаунті в Telegram в середу вранці.

"Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - написав Шмигаль.

Крім того, додав прем'єр-міністр, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Над Білоруссю припиняють літати українські та іноземні авіакомпанії - що відомо на даний момент

"Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України підкреслив, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Майже як в Північній Кореї: в мережі обговорюють карту польотів над Білоруссю

"Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську був примусово посаджений пасажирський літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Білоруські диспетчери повідомили, що літак нібито "замінований", проте в дійсності це була спецоперація з метою затримати пасажира цього рейсу, колишнього головного редактора телеграм-каналу "NEXTA" Романа Протасевича, якого режим Олександра Лукашенка звинувачує в тероризмі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 59

Все по темі:

Денис Шмигаль, Україна, Білорусь, Літаки, Заборона, Польоти, Авіасполучення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Демонстративно сидів і "шарився" в телефоні: скандальний нардеп Яценко ігнорував гімн України (відео)
02 "Штормова хвиля накотила": по центру Одеси тече величезна "річка" (відео)
03 Зеленський майже рік живе в Конча-Заспі: скільки за це платить держава та у яку суму обійшовся ремонт держдачі
04 В Україні різко збільшилася кількість летальних випадків від коронавірусу: дані на 25 травня
05 Стало відомо, коли Україна припинить авіасполучення з Білоруссю: точні дата і час
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Названо можливе місце і час зустрічі Байдена і Путіна
Названо можливе місце і час зустрічі Байдена і Путіна
Відволіклася на секунду: в Києві з вікна випав 4-річний хлопчик (фото)
Відволіклася на секунду: в Києві з вікна випав 4-річний хлопчик (фото)
Долар і рубль поповзли вниз, а євро і злотий зросли: курс валют в Україні на 25 травня
Долар і рубль поповзли вниз, а євро і злотий зросли: курс валют в Україні на 25 травня
Яке свято 24 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 24 травня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся