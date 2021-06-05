Ми є свідками, як два п'яних гопника-диктатора - Путін та Лукашенко розгулюють вулицями мирної Європи, - Ігор Кондратюк

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів "Телеграфу", на що готові артисти, які більше року сиділи на карантині, ким він вважає тих, хто закликає до контактів з Росію, чому Захід відвертаєтся від України, та чи буде Байден здавати Україну Путіну під час зустрічі 16 червня у Женеві.

- Яким буде це літо для України – в політичному, соціальному, культурному сенсі?

- Влітку політичне життя в Україні, скоріше за все, замре. Я не знаю, що може цьому завадити. Хіба що негаразди на епідеміологічному фронті, або чергове загострення шизи у агресора. Ну, а культурне життя поволі повертається. Артисти, які більше року сиділи на карантині, готові без сну гастролювати країною. Чи вистачить у населення грошей на квитки – велике питання. Оскільки населення все-таки теж не збагачувалося під час світової коронавірусної кризи. Проте 30-річчя Незалежності, яке буде апофеозом цього поки що дивно холодного літа, стане радісною подією для всіх, хто любить свою Неньку – Україну.

- Солістка української електрофолк-групи Go_A (на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2021" колектив з піснею "Шум" зміг потрапити в п'ятірку лідерів) Катерина Павленко нещодавно під час своєї трансляції в соціальній мережі відповіла росіянам, чи планує група тур по їхній країні. І відповіла так: "Приїжджайте ви до нас - подивіться, як тут у нас. Тільки не на танках". Як оцінюєте таку позицію? На вашу думку, чому деякі українські колективи, артисти вважають за можливе гастролювати по РФ?

- Це особиста думка Каті. Яку вона висловила, до того ж, на культурному всеєвропейському форумі, яким, безумовно, є Євробачення. Моя ж залишається незмінною: будь-які контакти з агресором мають бути припинені допоки агресор окупує Крим і веде війну на сході України.

Контактувати з агресором – це з політичної точки зору – колаборація, з психологічної – збочення. Люди, які закликають до контактів з Росію, очевидно полюбляють, коли проти них чинять насильство.

- Що скажете про виступи російських артистів в Україні? Їх стало менше, але все ж вони є - і майже кожне проходить не без скандалу.

- Я категорично проти таких концертів. За виключенням хіба що 3-5 тих, хто був проти «кримнаш» і відкрито про це говорив. А всяким «джиганам» я б заборонив надовго в’їзд в Україну з причин, які я написав вище. Агресор не може нести культуру!!! Агресор може нести горе і вбивства.

- Як оцінюєте те, що відбувається між Україною і Білоруссю, між Заходом і Білоруссю? Куди може завести ця ситуація?

- В нікуди. Ми є свідками гуляння вулицями мирної Європи двох п’яних диктаторів-гопників – Путіна та Лукашенка. Європа жує соплі, бо тупо хоче вести бізнес з РФ. Все це нагадує 1938 рік, і Мюнхенську змову, але – хто ж з них думає про уроки історії? Після нас – думає Меркель з подачі Шрьодера – хоч потоп! Я далеко не песиміст, але, мабуть, ми ще побачимо жахливі кадри закручування гайок і в РФ, і в Білорусі.

- Чого нам чекати від зустрічі Байдена і Путіна? Чи можуть США піти на угоду - і здати (неофіційно) Україну?

- Ні, я не бачу жодного резону Байдену здавати Україну Путіну. І перш за все тому, що український народ цього не хоче. Я маю на увазі більшість народу, не його політичних маргіналів на кшталт ОПЗЖ. А по-друге – хіба хтось вважає США слабшим за РФ? З якого біса фсбшне злочинне чмо має отримати перемогу, будучи на 100% порушником міжнародного права? «Сколь веревочке не виться, а конец будет» - це російське прислів’я в тому числі про кінець епохи Путіна, його кремлівських посіпак, і їхніх злочинних діянь.

- Останнім часом складається враження, що колективний Захід втомився чи то від України, чи то від української влади («Північний потік-2» добудовується, на саміт НАТО нас не запросили, переговори по врегулюванню ситуації на Донбасі зайшли в глухий кут, і нам не особливо допомагають з нього вийти). Чи згодні з таким твердженням? Чому ми опинилися в такій ситуації?

- Нинішня українська влада Зеленського не продовжила політику свого попередника Порошенка на міжнародній арені. Чому? Невідомо. На мою думку, в силу своєї глибокої некомпетентності в цьому питанні і світоглядного пофігізму. В статті українського дипломата – екс-представника України при Європейському Союзі (2010—2015 Костянтина Єлисєєва чітко вказується, чому нам не варто дивуватись щодо НЕзапрошення України на самміт НАТО. Україна далеко не завжди ставить свою справедливу боротьбу з російською агресією в порядок денний Європи, світу, і країн «Великої сімки». Точніше, нинішня влада думає, що – таки ставить, а по факту, як ви кажете – Заходу на нас плювати. Виборці, які думали «какая разница», пожинають плоди. Різниця – є, і, на жаль – буде… При цьому, звичайно, ми є свідками абсолютно непослідовного і злочинного загравання Заходу, Німеччини, зокрема, з країною-агресором. Першою з кінця Другої світової війни, яка наважилась на зміну кордонів військовою силою.

- Які перетворення потрібні Україні, щоб країна перестала втрачати ресурси (в тому числі людські), імідж, території, а почала розвиватися?

- Список буде чималий, але головним завданням української влади є підвищення доходів населення, посилення обороноздатності України (в тому числі – боротьба з п’ятою колоною агресора всередині країни) і повернення територій Криму та східного Донбасу.

Раніше Ігор Кондратюк розповів "Телеграфу" про своє нове шоу, суддівство в телепроектах та зазіхання росіян на український борщ.

У бліц- інтерв'ю "Телеграфу" у квітні 2021 року Ігор Кондратюк розповів про найстрашніші загрози сьогодення – російську та коронавірусну.