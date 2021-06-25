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П'ятниця, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу
У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу

У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу

У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу
Оновлено 11:25 Сьогодні Телеграф

На ранок п’ятниці, 25 червня, зроблено рекордну кількість щеплень за добу в Україні - 96 180 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

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Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали 1 дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

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Загалом проведено 2 325 345 щеплень.

Нагадаємо, у Києві, Львові і Одесі з суботи, 29 травня, почали роботу центри вакцинації від COVID-19, які почали приймати людей зі списку очікування додатки "Дія" або контакт-центру МОЗ. Пізніше, на вихідних, 12-13 червня, почали працювати ще близько 50 центрів вакцинації по всій Україні (повний список – за посиланням).

Як повідомляв "Телеграф", в Україні вже третю добу знижується кількість смертей від коронавірусу.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 55

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Статистика, Вакцинация, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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