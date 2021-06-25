У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу

На ранок п’ятниці, 25 червня, зроблено рекордну кількість щеплень за добу в Україні - 96 180 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали 1 дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 2 325 345 щеплень.

Нагадаємо, у Києві, Львові і Одесі з суботи, 29 травня, почали роботу центри вакцинації від COVID-19, які почали приймати людей зі списку очікування додатки "Дія" або контакт-центру МОЗ. Пізніше, на вихідних, 12-13 червня, почали працювати ще близько 50 центрів вакцинації по всій Україні (повний список – за посиланням).

Як повідомляв "Телеграф", в Україні вже третю добу знижується кількість смертей від коронавірусу.