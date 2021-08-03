В Україні довічно ув'язнений успішно склав ЗНО і вступив до вузу: як і навіщо?

Інформація про те, що в одній з криворізьких в'язниць чоловік, засуджений до довічного ув'язнення, успішно склав три іспити Зовнішнього незалежного оцінювання (українську мову та літературу на 149 балів, історію України на 196 балів, математику на 138 балів), не могла не зацікавити громадськість. Хтось обурювався: "Ось це і погано, а інший нормальний на бюджет не потрапить - цим буде місце зайнято", "Молодець, когось життя позбавив, тепер коштом держави буде жити й вчитися. Незабаром ми всіх злочинців вивчимо і працевлаштуємо". Інші поставилися філософськи: "А що йому ще там робити, раз довічно?". Було і таке здивування: "А навіщо йому диплом?", "Як він міг здати? Де? Яким чином він був присутній на іспитах? Там явка обов'язкова, дітей поліція металошукачем перевіряє! Навіть з пляшки з водою етикетку потрібно знімати! Якщо він довічно сидить ... ЯК?".

"Телеграф" відшукав відповіді на ці питання в самій Державній установі "Криворізька установа виконання покарань (№3)".

Дистанційному навчанню допоміг карантин

"Я не скажу, що це унікальне явище, тому що ми проводимо зовнішнє незалежне оцінювання в установі вже понад 7 років. У нас успішно здавали ЗНО вже 4 рази, - пояснює старший інспектор відділу соціально-виховної та психологічної роботи Криворізьке УВП №3 майор внутрішньої служби Андрій Сулейманов. - Двічі це був один і той самий хлопець, який містився на ділянці слідчого ізолятора за підозрою в скоєнні кримінального злочину за статтею 115-й ч. 2 ("Вбивство"). Потім він був визнаний невинним та звільнений з-під варти. До того юнак закінчив із золотою медаллю криворізьку гімназію, він вступив до двох вишів і в них вчиться. Після нього двоє засуджених до довічного позбавлення волі успішно здали ЗНО та вступали до вишів. Цей хлопець вже третій наш довічник, який став студентом".

За словами Андрія Сулейманова, засуджені проходять дистанційне навчання на освітніх платформах (таких як, наприклад, ZOOM), розвитку яких, до речі, сприяв антиковідний карантин. Крім того, всі засуджені, які відбувають покарання в установі, можуть користуватися планшетами, і через інтернет заходити на навчальні сайти, в електронні бібліотеки, завантажувати собі книги та користуватися цими навчальними посібниками. Вони також можуть оформляти в електронному вигляді свої курсові роботи, але частина атестацій проходить у формі тестування. В кінці 2021 року в КУВП №3 очікується перший випуск засудженого-студента. Захист дипломної роботи буде проходити в онлайн-режимі, при цьому двома мовами - українською та англійською.

Зрозуміло, що деяких людей дивує, навіщо отримувати знання - і не просто з книжок, а в ході студентського навчання, якщо студентам ніколи не доведеться застосувати їх на практиці. Виявляється, в цьому плані намічаються істотні зміни.

"Річ у тому, що зараз йде імплементація законодавства щодо приведення до європейських норм. Мова про те, щоб довічники теж мали кінцевий термін покарання. Зараз вони не мають такого терміну, що, на думку правозахисників, негуманно. Тобто, вони не можуть скористатися пільгою по умовно-достроковому звільненню, переведенням в колонію іншого рівня безпеки", - уточнює співробітник КУВП.

До того ж таким чином втрачається одна з функцій виправної установи, завданням якого є "відновлення" особи, яка вчинила злочин, як повноцінного члена суспільства. Тому зараз йде вивчення законодавства для подальшої його трансформації. Передбачається, що засуджений повинен буде представити план ресоціалізації, план відновлення в суспільстві. І якщо у засудженого є міцні соціальні зв'язки - дружина, мама, діти, з якими він спілкується, якщо він вчиться або має професію (спеціальність), і може подати певний план реінтеграції в суспільство, то його кандидатура може розглядатися для зміни терміну покарання.

Краще за всіх засуджені знають історію України

Примітно, що для навчання студенти "за високим парканом" вибирають, в основному, економічні та юридичні спеціальності. Ну а саме ЗНО проходило за спеціально розробленою Центром якості оцінювання освіти програмі, за якою засуджені та особи, що містяться в слідчих ізоляторах, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Цього року вона проходила з 29 червня по 14 липня.

"Засуджені у нас вибрали предмети, за якими захотіли зареєструватися. При цьому реєструватися могли самостійно або в центрах реєстрації. У нас був створений центр реєстрації для осіб, які перебувають в установі. Потрібні були ті ж документи, що і для звичайних верств населення - атестат про закінчення школи, додаток до нього і довідка з навчального закладу, паспорт і заповнена анкета. Заповнені документи направляються до регіонального центру.

Потім в установі створюється пункт тестування, де його проходять виключно особи, які тримаються в його стінах. Нікого нікуди не возять, а призначають відповідального за пункт тестування з-поміж співробітників. Регіональним центром призначається уповноважений з числа педагогів. Інша процедура така ж, як і для інших абітурієнтів: розсаджують за списком, роздають тести, чітко зазначається час, уповноважений спостерігає за процесом... А потім тести відвозять в регіональний центр, який для декількох установ тепер відкрили в Кривому Розі (раніше їх відвозили в Дніпро).

"У цьому році складали ЗНО 5 осіб, один засуджений успішно здав зовнішнє незалежне оцінювання з трьох предметів, ще один здав успішно ЗНО з історії України. І торік у нас 5 засуджених складали ЗНО, один успішно склав тести також з усіх предметів. Цього року він вже звільнився з установи - він не був довічники, і вступив до автотранспортного технікуму, як і планував. Звільнився пару тижнів назад, і вже написав нам, що дійсно вступив. До речі, у нього теж був хороший результат, приблизно 150- 160 балів. І торік всі засуджені здавали ЗНО, подолали бар'єр з історії України, отримавши від 120 до 150 балів", - не без гордості повідомляє Андрій Сулейманов.

Освіта - один з шансів реінтегруватися

Пояснює це тривалою і плідною співпрацею з криворізької школою №42 під керівництвом Олени Корнєвої: "У нас викладає дуже сильний педагогічний склад, тому ми бачимо результати успішності. Тому що той засуджений, який і відзначився на ЗНО, саме в цьому році закінчив 42-у школу". Навчання проходять тільки ті засуджені, які не мають повної середньої освіти. А найстарший "учень", який випустився минулого року зі школи, був 1959 року народження. Він теж "довічник" і не мав середньої освіти. Також здавав ЗНО, але його успіхи виявилися скромними.

Дізнатися детально про довічно засудженого, який продемонстрував міцні знання в цьому році, не вдалося - чоловік не дав дозволу на розголошення своїх персональних даних.

"Можу тільки сказати, що він засуджений за статтею 115 ("вбивство"), але не визнає себе винним у цій кримінальній справі, - каже Андрій Сулейманов. - Це його право визнавати чи не визнавати".

Старший інспектор уточнив, що молода людина планує навчатися у виші на економічному напрямку, тому що надалі бажає повернутися в суспільство. Він одружений, підтримує сімейні відносини, відповідно, має надії та плани на те, що зможе подати прохання про пом'якшення покарання, як тільки відбудуться зміни в законодавстві, щоб при звільненні мати професію і працювати.

Можливо, такі перспективи важко сприймаються родичами тих, чиї близькі загинули від рук злочинців. Водночас, у тих людей, що оступилися, теж є кровні зв'язки, і саме вони можуть стимулювати у сьогоднішніх в'язнів бажання повернутися до нормального способу життя.

А на вікнах - немає грат!

До цієї вітчизняної історії хотілося б додати в тему трошки закордонного досвіду. Про нього нещодавно розповіла в Фейсбуці наша колишня землячка, а тепер мешканка Фінляндії Олена Вяхякуопус.

"На півночі Фінляндії (район Ваала) почали будувати нову в'язницю. Сучасна закрита чоловіча в'язниця на 100 місць відкриється навесні 2024 року і буде побудована за новою концепцією. Все в тюрмі буде направлено на навчання і реабілітацію. Мета полягає в тому, щоб після звільнення засуджені могли легше включатися в суспільство. У тюремній камері сніданок та вечерю засуджені будуть готувати самостійно, а також практикуватися в таких повсякденних навичках, як прання й прибирання. За допомогою комп'ютерів і телефонів ув'язнені зможуть розв'язувати фінансові питання, подавати заяви про приймання на навчання або роботу і навчання...".

Крім того, на території в'язниці будуть відкриті спортмайданчики та ділянки для ведення сільського господарства, в тому числі тваринництва. У Фінляндії вже є прецедент - жіноча "Розумна в'язниця" на 100 місць. У в'язнів є доступ до своїх комп'ютерів, які дозволяють навчатися й підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями. Використання інтернету контролюється, з комп'ютерів можна отримати доступ тільки до певних вебсайтів.

Робота в'язниці заснована на тому, що після відбуття покарання людина інтегрується в суспільство і бере участь в ньому. На території в'язниці Хямеенлінна немає грат, замість них використовується електронне відеоспостереження. Ув'язнені готують собі на кухнях, в їдальні є автомат для продажу закусок і пиття. У будівлі працює салон краси, де також можна пройти професійну підготовку. Є сімейне відділення і дитячий майданчик. Ось та сама Європа, до рівня життя в якій прагне і Україна.