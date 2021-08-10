Колишній радник Порошенко Бірюков поглумився над Alyona Alyona, але потім видалив пост: скріншот

У Києві розгорається скандал навколо зйомок реклами Red Bull за участю дрифтерів, які влаштували "покатушки" на Софіївській площі. Подія вже викликало багато негативу серед киян, серед них опинився і колишній радник екс-президента Петра Порошенка Юрій Бірюков.

Правда від нього дісталося не самим дріфтер, а реп-виконавиці Alyona Alyona, яка теж брала участь в зйомках.

"Ні, я не знаю як вам це розбачити. А мучитися на самоті я не хочу", - написав він, прикріпивши до посту одну з фотографій виконавиці.

Відразу ж після публікації, цей пост був видалений, проте в мережі залишився скріншот.

Нагадаємо, в 2019 році перед президентськими виборами, Alyona Alyona відвідувала форум Порошенко, на якому той оголосив, що братиме участь у президентських перегонах. Після цього вона заявила, що її запросили туди обманним шляхом і що вона покинула захід "при першій вдалій можливості".

Разом з тим, глава Баришівської РДА Олег Левченко сказав, що співачка була запрошена офіційно, мало того, він особисто привіз її до Києва до місця проведення форуму.

Як повідомлялося раніше, Alyona Alyona відреагувала на скандал з дрифтерами і заявила, що запис відео проходила нібито до Дня Незалежності.

Разом з тим, відреагували на скандал і в поліції. За їх словами, ніяких дозволів на це вони не видавали.