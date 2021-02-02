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Вівторок, 02.02.2021
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"Зеленський більше не бенефіціар" та інші підсумки питання Дубінського

"Зеленський більше не бенефіціар" та інші підсумки питання Дубінського
11:31 Сьогодні Телеграф

Засідання фракції "Слуга народу" завершилося вчора вигнанням нардепа Олександра Дубінського, який потрапив під американські санкції. Сам він назвав те, що сталося фарсом, підкресливши, що "пройдені всі червоні лінії". Що показав "Дубінськогейт", як буде далі діяти опальний нардеп і чи піде українська влада на чолі з Володимиром Зеленським далі - за Деркачем і Ко? Своєю думкою з "Телеграфом" поділився директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

"Безумовно, питання Дубінського, показало, що Володимир Зеленський сьогодні не є головним бенефіціаром своєї політсили. В першу чергу, це стосується фракції "Слуга народу". Якщо з початку роботи парламенту можна було говорить про 100-відсотковий вплив президента і його Офісу (всі ми пам'ятаємо турборежим, коли приймали все, часто не дивлячись), то зараз ситуація виглядає непросто. Це показує і голосування щодо Вітренка, якого вдруге не затвердили як міністра енергетики, і спроба вигнати з фракції Дубінського, що розтягнулася на два тижні. Чисто технічне рішення, яке мало ухвалюватися відразу після того, як Дубинський потрапив під санкції та став певною проблемою у взаєминах Києва з новою адміністрацією США, перетворилося в епопею. Все говорить про те, що позиції Зеленського стали слабшими", - підкреслює Віталій Бала.

Він вважає, що українській владі без відповідних підштовхувань з боку США варто було б зайнятися і нардепом Андрієм Деркачем, який також потрапив під санкції у світлі ситуації з "плівками". Як мінімум - почати певні процедурні дії.

"Коли ми говоримо про санкції проти Деркача та Дубінського, потрібно пояснювати мотиваційні причини, - зазначає Віталій Бала. - А там - питання співпраці з російськими спецслужбами. І якщо Штати турбує втручання в їх вибори через російських агентів впливу, то нас не менше повинно цікавити, що в ситуації замішана країна-агресор. Яка руками українських нардепів спровокувала скандал. І цілком логічно було б, щоб наші відповідні органи проводили потрібні розслідування. А не просто, як нещодавно президент в інтерв'ю закордонній пресі, говорить щось в стилі "ми будемо цим займатися". Крім заяв потрібні конкретні дії. Українські політики - і нові, і старі - ніяк не можуть зрозуміти, що якщо всередині країни у них виходить давати обіцянки та не виконувати, то на міжнародній арені таке не прокатує".

Політичний експерт Віталій Бала

На думку директора Агентства моделювання ситуацій, подальші дії Дубінського багато в чому будуть залежати від Коломойського.

"Все впирається в те, наскільки Коломойський захоче використовувати Дубінського як дубину в боротьбі з Офісом президента. А без допомоги Коломойського Дубінський не становить загрози. Тим більше, що його канали зараз блокуються. Поширюються чутки відносно можливого "сольного" політичного проєкту Дубінського. Але без фінансового ресурсу він нічого не зможе. Тож зараз цікаво, який хід зробить навіть не Дубінський, а Коломойський", - резюмує Віталій Бала.

Історія з нардепом Олександром Дубінським не на жарт розбурхала український політикум. Як повідомляв "Телеграф", все почалося з введення санкцій США проти Дубінського через втручання в президентські вибори в цій країні (участь в презентації "плівок Деркача").

Після цього президент Зеленський звернувся до Дубінського з проханням самостійно покинути фракцію "Слуга народу". Але той відповів відмовою.

Природу конфлікту і поведінку Офісу Зеленського і нардепа Олександра Дубінського роз'яснила політичний експерт Світлана Кушнір.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Игорь Коломойский, Володимир Зеленський, Олександр Дубінський, Санкції США.
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