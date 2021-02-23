Загострення на Донбасі неминуче: який урок Путін виніс з війни проти Україною

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков - заявив, що введення РНБО України нових санкцій проти українського нардепа, одного з лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і його оточення, може привести до загострення на Донбасі.

Раніше сам Путін пообіцяв, що влада РФ Донбас "не кине". І хоч з кожним роком кількість тих, хто розчарувався в самій Росії, на території ОРДЛО зростає, Кремль намагається всіма силами створювати видимість щасливого життя під прапором "руського міра". Зокрема, багато шуму наробив і недавній форум у Донецьку.

Директор Інституту зовнішньо-політичних досліджень, доктор політичних наук, професор Київського національного університету (КНУ) ім. Шевченка, конфліктолог Григорій Перепелиця оцінив для «Телеграфа» ймовірність посилення бойових дій на Донбасі.

«Я думаю, що загострення конфлікту на Донбасі - неминуче. Адже по суті це - міждержавний конфлікт у формі війни. А завершити війну можна тільки військовим способом. Дипломатії тут відведена лише допоміжна роль. Важливо зрозуміти і цей момент, і саму логіку гібридної війни, яку Кремль веде проти України. Війна в такому вигляді - це композиція регулярних бойових дій (за допомогою посилення або ослаблення атак, диверсій з боку підконтрольних Кремлю військових формувань) - плюс інформаційно-психологічна війна. І є ряд причин, через які Путін йде на загострення військової складової», - зазначає Григорій Перепелиця.

Він підкреслює, що Путін ефективно компонує ескалацію бойових дій і посилення інформаційно-психологічного впливу через ніби українські, а по суті - прокремлівські ЗМІ всередині України.

«Друга складова давала потрібний РФ ефект через прокремлівські структури, які ми називаємо «п'ята колона». Прокремлівська партія в особі ОПЗЖ захопила новинний простір через три канали. Свою частку вносив і канал НАШ, ряд новинних сайтів. Вони займали більшу частину саме новинного простору. І це дало ефект: ОПЗЖ зайняла лідируючі місця в ряді регіонів на місцевих виборах. Тим самим готуючи ґрунт для їх можливої сепаратізаціі. Але нещодавні санкційні рішення президента і РНБО обрубали такі можливості. І ефект російського інформаційно-психологічного впливу на українців різко впав. Все це буде підштовхувати Путіна до ескалації бойових дій на Донбасі. Щоб вже фізично тиснути на українську владу в цілому і президента Зеленського зокрема, вибиваючи прийнятні для Кремля умови вирішення конфлікту», - пояснює експерт.

Григорій Перепелиця також звертає увагу, що кремлівський план створення хаосу та повної дестабілізації в Україні не спрацював. А Мінський процес зайшов у глухий кут.

«Україна не піддається на примус до виконання політичної частини Мінських угод. Путін це зрозумів. Не випадково відбувся форум в Донецьку, де говорили про доктрину «російського Донбасу». Путін виніс урок, що дипломатичні засоби тиску на Київ не спрацьовують. І свідомо йде на провокації. Включаючи, впевнений, ескалацію бойових дій на Донбасі найближчим часом. Щоб вплинути на Україну і на Європу, як свого часу вплинули бомбардування Росією густонаселених пунктів в Сирії, спровокувавши потік біженців в ЄС. Такий сценарій - цілком в дусі Путіна, - вважає Григорій Перепелиця. - До того ж, в російській політичній історії невдоволення всередині своєї держави (а цього в РФ зараз вистачає) традиційно гасять образом зовнішнього ворога. Так було з Російсько-Японської війною 1904-19о5 років, яка лише відстрочила революцію. Так було в 1990-х в Чечні. Тепер Україна - основний театр бойових дій. Епіцентр битви не тільки за суверенітет нашої держави, а й плацдарм для тиску з боку РФ на східні плани НАТО. Військова загроза перед лицем всієї Європи. Яка, схоже, не готова гідно їй протистояти».

Ризик загострення на донбаському фронті «Телеграф» раніше обговорив з військовим оглядачем Денисом Поповичем.