Вторгнення малоймовірне: Резніков назвав скупчення російських військ на кордоні "запрошенням до танцю"

Повномасштабне вторгнення військ РФ, що Москва зосередила біля кордонів України і в окупованому нею Криму більше, ніж в 2014 році, малоймовірне, а Кремль просто "грає м'язами" для досягнення своїх певних цілей.

Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телепередачі "Свобода слова на ICTV" у понеділок, 19 квітня, ввечері.

"Мені здається, що їх (РФ - ред.) мета давно вже всім зрозуміла, тому що це загострення з накопиченням військ, це насправді інструмент для досягнення тієї мети, яку ми з вами все обговорювали", - сказав він.

Політик перерахував цілі, яких, як він вважає, таким чином намагається досягти російська влада:

"В першу чергу, це вирішення внутрішнього порядку денного в самій Російській Федерації, з огляду на певні труднощі і всередині країни, і майбутні вибори в Державну думу", - сказав Резніков.

Другою метою він назвав "запрошення до танцю безпосередньо США".

"Мета - щоб з ними почали рахуватися, і почався діалог", - сказав Резніков, нагадавши, що президент США Джо Байден вже почав такий діалог.

"Тому я все-таки залишаюся оптимістом і не вважаю, що ця гра м'язами призведе до справжнього військового вторгнення в Україну. Я вважаю, що це тільки спроба продемонструвати певну загрозу, яка, як правило, є страшнішою, ніж сама безпосередньо загроза", - резюмував віце-прем'єр.

Як повідомлялося, в інтерв'ю "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко назвав терміни можливого вторгнення російських військ в Україну.

Про підґрунтя дій Росії, можливі сценарії і час можливого відкритого вторгнення російських військ читайте також в матеріалі "Телеграфа": "Путін приготував три сценарії для України, Європа нам навряд чи допоможе, - генерал".