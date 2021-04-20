Депутат із партії Зеленського приїхав до нерукостисканого Лукашенка на зустріч тет-а-тет

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко, який раніше невтішно висловився на адресу журналістів-розслідувачів Nexta, які нещодавно опублікували перший фільм про майно Олександра Лукашенка, відзначився не менше "нестандартною" витівкою - відправився на зустріч з Лукашенком в форматі один на один.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Я знову в Мінську. Тепло, смачно, спокійно. Білоруси якісь справжні. Ніби й не зіпсувалися, якась неймовірна людяність", - написав він.

Пізніше Telegram-канал "Пул Першого" опублікував відео, на якому Шевченко спокійно потискує руку Лукашенку і радіє зустрічі з ним, додаючи, що давно чекав діалогу.

"Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до України - не тільки як президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал", - сказав Лукашенко, звертаючись до Шевченка.

Природно, що подібний жест "слуги народу" не міг не викликати ряд питань, з огляду на той факт, що Лукашенко на тлі ескалації військового конфлікту на Донбасі, без докорів сумління стягує техніку до кордонів України і проводив військові навчання в Брестській області, а голова ТКГ в Україні Леонід Кравчук у зв'язку з такими недружніми діями Лукашенка погрожує звільненням у разі проведення переговорів по Донбасу в Мінську і активно шукає новий майданчик для них, не виключаючи Польщу.

Зокрема, користувачів зацікавило питання, а з чиєї "наводки" Шевченко вирушив в гості до Лукашенка.

"У Білорусі 26 років всупереч всім законам править Лукашенко. Останні вибори обернулися небувалими протестами. Кілька людей вбито, тисячі пройшли через в'язниці, сотні сидять, сотні покалічені. Білорусь перетворюється в такий собі концтабір. Рукостисканим Лукашенко залишається для дуже небагатьох (ну, ось Путін як і раніше зустрічається з Лукою та Мішустін).І тут в гості до Лукашенка їде депутат Верховної Ради України від правлячої партії "Слуга народу" Євген Шевченко", - написала журналіст Ірина Ромалійская в Facebook.

"Влада в країні є?", "У слуг є пани. Хтось послав", "З одного боку, впевнений, що це ПРИВАТНИЙ візит - з ради його ніхто не посилав. А з іншого боку, політична оцінка повинна послідувати. Хоча, це ж він без наслідків на інавгурацію їздив? " - пишуть у коментарях.

При цьому в керівництві фракції "Слуга народу" заявили, що не надсилали Шевченка до Лукашенка, назвавши їх зустріч "особистою ініціативою" першого.

"Народний депутат Шевченко не був делегований фракцією, партією "Слуга народу", Міністерством закордонних справ або Офісом Президента України на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі. Відповідно, всі зустрічі, які він проводить або буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави", - заявив перший заступник парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

При цьому після приїзду від Шевченка очікують пояснення щодо цього інциденту.