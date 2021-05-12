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Мільярди, які у нас вкрали: три справи проти Медведчука і Козака простими словами

Мільярди, які у нас вкрали: три справи проти Медведчука і Козака простими словами
Оновлено 17:37 Ср, 12 Травень 2021 Телеграф

Вже майже добу в Україні гримить справа Віктора Медведчука. Офіс генпрокурора та СБУ вибухнули відразу трьома кримінальними виробництвами, в яких фігурує глава політради партії "ОПЗЖ", а також його соратник по політичній силі Тарас Козак. Їм намагаються вручити підозри, в середу Медведчук з'явився в Офісі генерального прокурора.

Тим часом для багатьох українців досі залишається незрозумілим - що ж закидають Медведчуку і Козаку. З вуст Баканова і Венедиктової прозвучали гучні фрази про держзраду і величезні грошові суми, замішані в цих справах. На сайті СБУ публікують схеми та навіть аудіозаписи, які нібито доводять злочинність дій кума Путіна.

Журналісти "Телеграфа" детально розібралися в тонкощах правоохоронної машини та максимально простими словами виклали суть справ проти Медведчука і Козака.

38 мільярдів повз української каси

Ще у 2012 році в Україні працювала якась фірма "Нові проєкти", яке займалося видобутком газу з родовищ. У прокуратурі кажуть, що пов'язана вона була з Віктором Медведчуком.

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Скільки родовищ було в орбіті "Нових проєктів" - достеменно невідомо. Але як мінімум про один наслідок відомо точно - родовище "Глибока" в районі Криму. Як вдалося з'ясувати "Телеграфу", знаходиться воно поблизу Керчі (див. карту)

Глибоке

Як усі ми знаємо, після окупації Криму у 2014 році Російська Федерація не підпускає до узбережжя Криму нікого, крім своїх людей. І вже точно відтоді "Глибока" перестала приносити податки українській державі (якщо взагалі коли-небудь приносила).

Але, як стверджують в Офісі генпрокурора, "Нові проєкти" (які, не забуваємо, пов'язані з Медведчуком), були після окупації, у 2015 році, перезареєстровані вже на території Росії. Таким чином, газ продовжили здобувати з родовища "Глибока", а податки від цієї діяльності нібито вже шість років йдуть Російської Федерації.

Мало того, Медведчук, судячи з усього, передав уряду РФ дані про місцеперебування "Глибокої" і всю документацію, яка повинна була максимально полегшити росіянам пошуки газу в цьому ділянці. Мова про час і ресурсах на пошуки.

До слова, газу в цьому родовищі в грошовому еквіваленті - на 38 млрд грн. Або 1,36 млрд доларів.

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Причому тут Козак? В СБУ кажуть, що саме з його допомогою вдалося переоформити ТОВ "Нові проєкти" в Росії. Цікаво, що в цій справі замішаний другий Козак - заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, розмови з яким нібито вів Медведчук.

Секретний підрозділ ЗСУ

По другій справі розповіли зовсім мало. В СБУ кажуть, що Медведчук направив Тарасу Козаку, який був в РФ, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.

Сталося це в серпні 2020 року. Українські правоохоронці оцінили цей жест як "подарунок для спецслужб РФ", адже те, що передав кум Путіна сусідам - серйозно вдарило по обороноздатності нашої держави.

Більше про цю історію розкажуть, мабуть, вже в ході судового процесу.

Говорить "Промінь"

Третій епізод стосується інформаційної війни. За словами глави СБУ Івана Баканова Медведчук стояв за спиною організації "Промінь". Ця "організація" повинна займатися українцями, які шукали варіанти працевлаштування за кордоном.

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Схема проста - "Промінь" повинен був пропонувати українцям хорошу роботу в РФ з гідними умовами (так, щоб точно не гірше, ніж в Європі). Дані тих, які хоча б приходили на співбесіду - збирали, щоб потім використовувати їх в різних проєктах антиукраїнської пропаганди.

Стосувалася схема не тільки заробітчан, а й здобувачів вищої освіти з України.

Медведчук скрин

Медведчук відреагував на всі звинувачення текстом російською мовою на офіційному сайті його партії "Опозиційна платформа - За життя":

"Настоящей целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу властей подозрения в государственной измене. Все, что происходит со мной, является политической расправой моей принципиальной позиции. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости ".

Де обидва фігуранти?

У правоохоронних органах кажуть, що Козак зараз в РФ і повертатися в рідну країну не планує. А Медведчук в'їхав в Україну 8 травня і поки не виїжджав. Зараз він знаходиться в Києві, повідомляє кореспондент "Телеграфа".

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

РФ, Медведчук, Козак, Держзрада, "112 Україна".
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