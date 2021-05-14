Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після введення РНБО санкцій проти телеканалів "Zik", "112.Украіна" і "Newsone", а також проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, останній перестав бути олігархом.

Про це Зеленський написав в колонці в інтернет-виданні "Фокус".

"Дещо нам уже вдається. Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук", - написав він.

За словами Зеленського, за допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівну шкоду державній безпеці.

У цьому контексті він зазначив, що "будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами".

Разом з тим, Зеленський додав, що це могли б зробити і влада, яка була раніше, "якби хотіла".

Говорячи про ситуацію з Медведчуком, він написав, що на цьому прикладі можна побачити, що таке статус олігарха.

"Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли у них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху"в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть в протистоянні за наш суверенітет", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що Медведчуку і його "правій руці" Тарасу Козаку підписала підозру в державній зраді і замаху на розграбування українського майна на території окупованого Криму.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.