Скачать
П'ятниця, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Мінус Степанов: коли розглянуть відставку міністра і хто сяде в його крісло
Мінус Степанов: коли розглянуть відставку міністра і хто сяде в його крісло
Сів відразу після зльоту: в Херсоні здійснив аварійну посадку вертоліт з Разумковим на борту
Сів відразу після зльоту: в Херсоні здійснив аварійну посадку вертоліт з Разумковим на борту
Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони
Продати не тільки "Приват": які банки готують до приватизації та чи є на них покупці
Продати не тільки "Приват": які банки готують до приватизації та чи є на них покупці

Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні

Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
Оновлено 09:53 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після введення РНБО санкцій проти телеканалів "Zik", "112.Украіна" і "Newsone", а також проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, останній перестав бути олігархом.

Про це Зеленський написав в колонці в інтернет-виданні "Фокус".

"Дещо нам уже вдається. Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук", - написав він.

За словами Зеленського, за допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівну шкоду державній безпеці.

У цьому контексті він зазначив, що "будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами".

Зеленський проти олігархів: чим загрожує Україні удар по великим бізнесменам

Разом з тим, Зеленський додав, що це могли б зробити і влада, яка була раніше, "якби хотіла".

Говорячи про ситуацію з Медведчуком, він написав, що на цьому прикладі можна побачити, що таке статус олігарха.

"Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли у них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху"в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть в протистоянні за наш суверенітет", - зазначив Зеленський.

Фонд держмайна подав до суду позов по справі про "трубі Медведчука": подробиці

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що Медведчуку і його "правій руці" Тарасу Козаку підписала підозру в державній зраді і замаху на розграбування українського майна на території окупованого Криму.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 133

Все по темі:

Виктор Медведчук, Володимир Зеленський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Печерським судом, де слухають справу Медведчука, сталася бійка (відео)
02 Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
03 Дружина Зеленського зізналася, що їсть її сім'я
04 Можу контролювати чоловіка: Зеленська пожартувала про розслідування журналістів про кортежі і житло президента
05 В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загинули на місці: знімальна група НТН розбилася при зіткненні з вантажівкою на Полтавщині (фото)
Загинули на місці: знімальна група НТН розбилася при зіткненні з вантажівкою на Полтавщині (фото)
В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
Екшн в Полтаві: чоловік скоїв напад на аптеку і кидався на перехожих зі склом (відео)
Екшн в Полтаві: чоловік скоїв напад на аптеку і кидався на перехожих зі склом (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся