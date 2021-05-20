"Сто людей можуть вбити на Донбасі": Зеленський не відповів, чи вважає Путіна вбивцею (відео)

У кулуарах президентської пресконференції в четвер, 20 травня, Володимир Зеленський не зміг відповісти, чи вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

Це питання йому поставила журналіст телеканалу "Прямий", коли він вже йшов з заходу.

Судячи з відео, Зеленський пішов від прямої відповіді, відповівши наступним чином: "Через ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі".

Журналістка не стала мовчати і кинула в слід Зеленському: "Мені кожного шкода. Але вже по 100 вбивають".

Як повідомляв "Телеграф", тема про Путіна-вбивцю виникла після того, як таким його назвав президент США Джо Байден.

Пізніше цей своєрідний "флешмоб" підхопив і президент Литви Гітанас Науседа, також назвав Путіна "вбивцею". Незабаром Науседа пояснив, що "вбивцею" він вважає систему в РФ, сформовану за роки Путіна при владі. Також на це питання відповіла і канцлер Німеччини Ангела Меркель.