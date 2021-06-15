Міносвіти таки взялося за скандальну дисертацію Киви: подробиці

Після скандальної заяви про те, що до Міністерства освіти і науки України не надходило скарг на порушення в дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви та шквалу критики через ці слова в соцмережах , міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в міністерстві вже почали перевірку наукової праці політика.

Про це Шкарлет написав у своєму акаунті в соцмережі Telegram у вівторок, 15 червня.

"МОН отримало електронний примірник дисертації та атестаційну справу здобувача наукового ступеня (Киви - ред.). Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації", - написав міністр.

При цьому він підкреслив, що експертна рада у своїй роботі керується виключно вимогами українського законодавства та документально підтвердженими фактами.

Говорячи про свої слова про "відсутність заперечень" у міністерства з приводу дисертації Киви, Шкарлет заявив, що "висловився не зовсім коректно".

"... моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновк", - написав він.

Він також додав, що з появою в ЗМІ інформації про можливі окремі порушення при здобутті наукового ступеня вважає за необхідне детально перевіряти такі відомості. "Відповідне завдання поставлене профільному департаменту МОН", - написав Шкарлет.

Як повідомлялося, нардеп Кива, що 26 квітня став кандидатом наук, в своїй науковій дисертації використав, серед іншого, посилання на неіснуючі джерела і підроблені довідки.