Проти Шарія в Україні відкрили кримінальні справи, їм займаються ДФС і НАЗК

Проти блогера Анатолія Шарія в Україні відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні "Партії Шарія".

Про це повідомив нардеп від фракції "євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі в суботу, 19 червня.

"Отримав відповіді на свої депутатські звернення стосовно законності набуття у власності нерухомості, де зараз переховуються Шарій та його дружина, а також про джерела фінансування"Партії Шарія", - написав Гончаренко.

Офіс генпрокурора повідомив йому, що з цього приводу вже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних злочинів: подання завідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіціі (вже відкрито справу) і Фіскальної службі.

"Схоже, не дарма Толік так відкрито облизує російських пропагандистів у себе на каналі. Скоро цьому “зовсім не проросійському політику” не буде куди більше тікати", - підсумував Гончаренко.

Як повідомлялося, 31 травня Литва анулювала розшукуваному в Україні проросійського блогеру Анатолію Шарію всі документи і оголосила його persona non grata.

2 червня Печерський суд Києва наклав арешт на майно блогера Шарія.