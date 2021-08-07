"Недарма прийнято це рішення": генерал про розсекречення матеріалів розслідування "Іловайського котла"

Генеральна прокуратура України розсекретить 70 томів з розслідування справи про "Іловайський котел". Результати розслідування, яке було проведено, влаштовували верховне командування України. Зараз же можна говорити про певні зміни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За словами генерала - частина моментів в розслідуванні залишилося без відповіді. Також є питання до особистої відповідальності керівництва української армії, зокрема за те, що Закарпатський батальйон передислокували.

Богдан згоден, що головний винуватець трагедії у 2014 році - особисто президент Росії Володимир Путін і верховне командування російських збройних сил. Відзначимо, що Генпрокуратура вже висунула підозру двом генерал-полковникам Збройних сил РФ. Але у світлі зміни політичних течій в Україні рішення оприлюднити засекречені томи розслідування прийнято не просто так.

Також з цим Богдан пов'язує і зміни в кадровій політиці збройних сил. У тому числі й звільнення Руслана Хомчака з поста головнокомандувача ЗСУ, адже саме він керував бойовими діями в районі Іловайська.



"Іловайський котел" - трагедія, що сталася в серпні 2014 року, коли бійці української армії потрапили в оточення і зазнали серйозних втрат.

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