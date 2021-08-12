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Справу екс - "слуги" Юрченка про хабарництво передали в суд

Справу екс - "слуги" Юрченка про хабарництво передали в суд
Оновлено 11:59 Сьогодні Телеграф

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили в суд обвинувальний акт проти виключеного з "Слуги народу" нардепа Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенко. Їх звинувачують в отриманні хабара і підбурюванні до дачі хабара.

Про це в середу, 11 серпня, повідомила прес-служба НАБУ.

Згідно з даними НАБУ, влітку 2020 року слідчі дізналися про існування угруповання, учасники якого отримують хабарі за використання повноважень нардепів. Для викриття учасників була проведена спецоперація, в ході якої в цю групу впровадили детектива "під прикриттям" - нібито представника іноземної компанії.

Детектив познайомився з одним з учасників угруповання та повідомив йому про необхідність прийняття кількох законодавчих ініціатив, що стосуються "зеленого тарифу" на продаж електроенергії для підприємств з утилізації сміття. Відзначимо, що мова йде про внесення правок до законопроекту № 2207-1 "Про управління відходами".

Як відзначають слідчі, після цього детектива звели з нардепом Олександром Юрченком. Під час зустрічі народний обранець попросив передати йому через посередника 13 000 доларів за внесення правок до закону про управління відходами, а потім ще 200 000 доларів - на підкуп інших депутатів ВР.

Першу частину хабара у розмірі 13 000 доларів, повідомляють в НАБУ, детектив передав на початку серпня 2020 року через посередника.

Однак з другою частиною у розмірі 200 000 доларів, яку співучасники планували отримати 26-27 серпня 2020 року, нічого не вийшло, так як їм хтось повідомив про документування їх діяльності.

За інформацією НАБУ, експертиза підтвердила справжність аудіозаписів розмов, отриманих під час спецоперації.

"Дії народного депутата України кваліфіковані за ч.4 ст.368 та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України, а його посередника - ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України,...3 березня 2021 стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення", - вказали в САП.

Якщо ж вина Юрченко та його помічника Фіщенко буде доведена в суді, їм загрожує від 8 до 12 років за гратами.

Нагадаємо, 21 вересня 2020 року нардепа Олександра Юрченка заарештували. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Пізніше він вніс заставу у розмірі трьох млн гривень і вийшов з СІЗО. Свою вину в цій справі нардеп повністю заперечує. 4 листопада з нього зняли електронний браслет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нардеп Юрченко на початку липня 2021 року потрапив в скандал після ДТП у Львові. Після аварії Юрченко пройшов медичну експертизу, яка підтвердила, що той перебував у стані наркотичного сп'яніння. Однак і в цьому випадку Юрченко своєї провини не визнав.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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САП, НАБУ, Слуга народу, Хабарництво, Олександр Юрченко.
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