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Котяча шпаківня: у Гуляйполі оригінально рятують безпритульних пухнастиків від холоду (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Взимку коти часто тиснуться до машин, щоб зігрітися
Взимку коти часто тиснуться до машин, щоб зігрітися

Житло для безпритульних тварин встановили у дворі багатоповерхового будинку.

Не всі тварини раді снігу, особливо ті, що живуть на вулиці. У Гуляйполі Запорізької області волонтери вирішили допомогти котам, які зимують не в теплих квартирах й домівках та встановили для них спеціальний будиночок.

Про це повідомляє телеканал ТВ5.

Місцеві активісти вважають, що споруда на 5 тварин є альтернативою коробкам, які часто виставляють котам. Котячий будиночок зроблений з дерева та зсередини вистелений соломою. Він придатний для проживання не лише взимку, а й улітку.

Будиночок прозвали котячим гуртожитком
Будиночок прозвали котячим гуртожитком

Для комфорту тварин поряд встановили спеціальну годівницю для котів. Люди можуть підгодовувати тварин.

Котяча годівниця
Котяча годівниця

У планах активістів навчання дітей гуманному поводженню з тваринами та запровадження реєстрації домашніх вихованців.

"Телеграф" раніше публікував інформацію про допомогу з боку людей для диких тварин — їм допомагають пережити холод кукурудзою та спеціальними зборами трав та гілок, які занурюють у сіль.

Людська доброта спрямована не тільки на котів, це доводить недавній випадок на трасі під Києвом, коли чоловік допоміг двом собакам, що загубилися, перейти через дорогу. Також у традиційній щотижневій рубриці із забавними тваринами ви можете побачити кумедних, милих та хитрих котиків.

Теги:
#Запорізька область #Коти #Сніг #Гуляйполе
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