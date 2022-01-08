Кошачий скворешник: в Гуляйполе оригинально спасают бездомных пушистиков от холода (фото, видео)

Жилище для бездомных животных установили во дворе многоэтажного дома.

Не все животные рады снегу, особенно те, которые живут на улице. В Гуляйполе Запорожской области волонтеры решили помочь котам, которые зимуют не в теплых квартирах и домах и установили для них специальный домик.

Об этом сообщает телеканал ТВ5.

Местные активисты считают, что строение на 5 животных — альтернатива коробкам, которые часто выставляют котам. Кошачий домик сделан из дерева и изнутри выстлан соломой. Он пригоден для проживания не только зимой, но и летом.

Домик прозвали кошачьим общежитием

Для комфорта животных рядом установили специальную кормушку для котов. Люди могут подкармливать животных.

Кошачья кормушка

В планах активистов — обучение детей гуманному обращению с животными и введение регистрации домашних питомцев.

"Телеграф" ранее публиковал информацию о помощи со стороны людей для диких животных — им помогают пережить холода кукурузой и специальными сборами трав и веток, которые окунают в соль.

Человеческая доброта направлена не только на котов, это доказывает недавний случай на трассе под Киевом, когда мужчина помог двум потерявшимся собакам перейти через дорогу. Также в традиционной еженедельной рубрике с забавными животными вы можете увидеть забавных, милых и хитрых котиков.