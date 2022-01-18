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Машину зім’яло навпіл: під Мелітополем в аварії загинула сімейна пара (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ДТП сталася на 487 км автодороги
ДТП сталася на 487 км автодороги

Поліція шукає очевидців, щоб з'ясувати всі обставини аварії.

У Запорізькій області під Мелітополем на трасі "Одеса-Новоазовськ" у ДТП загинули чоловік із дружиною. Попередньою причиною стала слизька дорога. Удар припав на середину вітчизняного авто.

Про це пише поліція регіону.

"Skoda" та "ЗАЗ" не розминулися на трасі вранці, близько 8:30 у четвер. Водій останнього їхав у бік смт Приазовськ і не впорався з керуванням через слизьку трасу, його "винесло" на зустрічку. Там він зіштовхнувся із другим автомобілем. Водій 53 років та його дружина 45 років, що була в авто, загинули на місці.

Удар припав на бічну частину авто
Удар припав на бічну частину авто

Поліція розпочала кримінальну справу і просить відгукнутися водіїв, які їхали в зазначений час в районі 487 км траси і мають у своєму розпорядженні факти або відео, які можуть стосуватися аварії.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП в Одесі, в якій загинула молода дівчина — дружина українського футболіста Олега Данченка. Вікторія була його одноліткою – пара познайомилася в Інстаграмі.

Її загибель стала приводом для обговорення в мережі поведінки дівчини — користувачі стверджують, що вона порушувала правила дорожнього руху.

Теги:
#ДТП #Мелітополь #Траса
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