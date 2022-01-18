Машину смяло пополам: под Мелитополем в аварии погибла семейная пара (фото)

Полиция ищет очевидцев, чтобы установить все обстоятельства аварии.

В Запорожской области под Мелитополем на трассе "Одесса-Новоазовск" в ДТП погибли муж с женой. Предварительной причиной стала скользкая дорога. Удар пришелся на середину отечественного авто.

Об этом пишет полиция региона.

"Skoda" и "ЗАЗ" не разминулись на трассе утром, коло 8:30 в четверг. Водитель последнего ехал в сторону пгт Приазовск и не справился с управлением из-за скользкой трассы, его "вынесло" на встречку. Там он столкнулся со вторым автомобилем. Водитель 53 лет и его супруга 45 лет, которая была в авто, погибли на месте.

Удар пришелся на боковую часть авто

Полиция начала уголовное дело и просит откликнуться водителей, ехавших в указанное время в районе 487 км трассы и располагают фактами или видео, которые могут относиться к аварии.

Ранее "Телеграф" писал про ДТП в Одессе в котором погибла молодая девушка — жена украинского футболиста Олега Данченко. Виктория была его одногодкой — пара познакомилась в Инстаграме.

Ее гибель стала поводом для обсуждения в сети поведения девушки — пользователи утверждают, что она нарушала правила дорожного движения.