Машину смяло пополам: под Мелитополем в аварии погибла семейная пара (фото)
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Полиция ищет очевидцев, чтобы установить все обстоятельства аварии.
В Запорожской области под Мелитополем на трассе "Одесса-Новоазовск" в ДТП погибли муж с женой. Предварительной причиной стала скользкая дорога. Удар пришелся на середину отечественного авто.
Об этом пишет полиция региона.
"Skoda" и "ЗАЗ" не разминулись на трассе утром, коло 8:30 в четверг. Водитель последнего ехал в сторону пгт Приазовск и не справился с управлением из-за скользкой трассы, его "вынесло" на встречку. Там он столкнулся со вторым автомобилем. Водитель 53 лет и его супруга 45 лет, которая была в авто, погибли на месте.
Полиция начала уголовное дело и просит откликнуться водителей, ехавших в указанное время в районе 487 км трассы и располагают фактами или видео, которые могут относиться к аварии.
Ранее "Телеграф" писал про ДТП в Одессе в котором погибла молодая девушка — жена украинского футболиста Олега Данченко. Виктория была его одногодкой — пара познакомилась в Инстаграме.
Ее гибель стала поводом для обсуждения в сети поведения девушки — пользователи утверждают, что она нарушала правила дорожного движения.
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