У Мелітополі не припиняються мітинги, в Енергодарі "кадировці" зайняли адмінбудівлі: ситуація у Запорізькій області

Голова Запорізької ОДА прояснив, що зараз відбувається у містах

У Мелітополі, який вже близько тижня перебуває під контролем російських окупантів, 5 березня знову влаштували великий мітинг на підтримку України. Місцева влада працює під прапором України.

Про це заявив голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександр Старух, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Старуха, Запоріжжя готується до облоги, тож місто зміцнюється. У самій області точилися бойові дії на шляху гуманітарного коридору з населених пунктів Донецької області від Полог.

"Сьогодні наші зробили міні-гуманітарний коридор, доставили для Мелітополя та Бердянська медикаменти для хворих, яким проводять гемодіаліз, та інсулін для діабетиків. Зараз потрібно, щоб ще Мелітополь з Бердянськом обмінялися і буде все гаразд", — сказав Старух.

Як стало відомо "Телеграфу", в Енергодарі зараз напружена ситуація. На АЕС керують чеченські бойовики. На прохідній – обшуки. "Кадировці" зайняли кілька адміністративних будівель у місті.

Варто зауважити, що окупанти увійшли до Мелітополя ще в перші дні вторгнення, вже почали вводити там свої правила, комендантську годину. Люди виходили на нечисленні мітинги, але особливо нічого ними не досягли, проте продовжують виходити на акції щодня.