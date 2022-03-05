В Мелитополе не прекращаются митинги, в Энергодаре "кадыровцы" заняли админздания: ситуация в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА прояснил, что сейчас происходит в городах

В Мелитополе, который уже порядка недели находится под контролем российских оккупантов, 5 марта снова устроили крупный митинг в поддержку Украины. Местная власть работает под украинским флагом.

Об этом заявил глава Запорожской военно-гражданской администрации Александр Старух, передает "РБК-Украина".

По словам Старуха, Запорожье готовится к осаде, поэтому город укрепляется. В самой области шли боевые действия на пути гуманитарного коридора из населенных пунктов Донецкой области от Полог.

"Сегодня наши сделали мини-гуманитарный коридор, доставили для Мелитополя и Бердянска медикаменты для больных, которым проводят гемодиализ, и инсулин для диабетиков. Сейчас нужно, чтобы еще Мелитополь с Бердянском обменялись и будет все в порядке", — сказал Старух.

Как стало известно "Телеграфу", в Энергодаре сейчас напряженная ситуация. На АЭС руководят чеченские боевики. На проходной — обыски. "Кадыровцы" заняли несколько административных зданий в городе.

Стоит заметить, что оккупанты вошли в Мелитополь еще в первые дни вторжения, уже начали вводить там свои правила, комендантский час. Люди выходили на малочисленные митинги, но особо ничего ими не добились, однако продолжают выходить на акции ежедневно.