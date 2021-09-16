Що робити, щоб позбутися від жиру на животі: дієтолог назвав три головних правила

Жирові відкладення, особливо ті, що розташовані під м’язами преса, небезпечні для здоров’я.

Напевно немає у світі такої дівчини, яка не мріяла б назавжди позбутися від жиру на животі без особливих мук. Але чи реально це, і якщо так, то "кому потрібно продати душу"?

Відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розписала три головних правила, як позбутися від великого живота.

Дієтолог зазначила, що великий живіт — це не тільки естетично некрасиво, але й небезпечно для здоров’я. Через те, що жир накопичується навколо внутрішніх органів, він здавлює їх, що призводить до погіршення їх роботи. А це може провокувати розвиток цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, онкологічних патологій і т. д.

Що робити, щоб позбутися від жиру на животі:

Поміняти тип харчування. Звертати увагу на те, що ви їсте ввечері та не переїдати на ніч.

Обов’язково враховувати свій вік. Часто в період гормональної перебудови на стегнах і передній черевній стінці з’являються рецептори, чутливі до накопичення жиру. І якщо раніше гладшала попа, спина або стегна, то під час клімаксу часто починає рости живіт.

Включити фізичне навантаження. Підвищуючи фізичну активність, ви витрачаєте енергію, і організм бере її з жирових запасів. Тому так важливо підтягувати м’язи та активізовувати м’язову масу. Це кардіо і силові тренування.

Також, Світлана Фус зазначає, що, щоб позбутися від жиру на животі, потрібно забути слово "дієта". Єдине правильне рішення — збудувати харчування під себе, з урахуванням особливостей вашого організму, віку і способу життя.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская поділилася порадами, як створити ідеальний животик. Фітнес-тренер розповіла про нескладні вправи, які при регулярному застосуванні, змінять живіт на краще, і також дала кілька порад з приводу харчування.