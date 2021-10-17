Рівень госпіталізації говорить сам за себе: лікар назвав реальне число хворих COVID-19 в Україні

За його словами, в Україні коронавірусом хворіє близько 100 тисяч пацієнтів щодня

В Україні станом на 4 жовтня було зафіксована 4821 нових випадків коронавірусу, а через два тижні після цього в лікарню з важкою формою перебігу COVID-19 потрапили 4747 осіб. Це цілком може свідчити про те, що вірус у хворих 14 днів тому загострився, а реальні цифри захворюваності в країні можуть бути зовсім іншими.

Про ситуацію з кількістю госпіталізованих розповів лікар Тарас Жиравецький.

За його словами, усі ці пацієнти опинилися у лікарні з важким ковідом, але цифра може бути далеко не точною. Лікар каже, що за статистикою зараз у лікарню потрапляють майже 100% пацієнтів.

"А тепер можна зрозуміти скільки ми не встигли протестувати. Бо якщо вірити статистиці практично 100% пацієнтів опинились в лікарні! У нас зараз хворіє щодня мінімум 100 000, тому маємо госпіталізації майже по 5000 щодня!", — написав доктор.

Варто зазначити, що у Одесі лікарі вже почали бити на сполох через критичну кількість госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів. У лікарнях вже не вистачає кисню, а одна медсестра обслуговує 50-60 осіб.

На фоні цього у МОЗ заговорили, що інноваційні ліки від коронавірусу дозволять застосовувати на так званих денних стаціонарах. Це може допомогти розвантажити COVID-лікарні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, пік коронавірусу в Україні, на думку фахівців, прийдеться на початок листопада і буде дуже складним.