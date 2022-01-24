У Pfizer хочуть випустити нову вакцину: у чому її перевага
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Такий спосіб може бути зручнішим для більшості людей
В американській компанії Pfizer розглядають варіант випуску нової вакцини. Її головна відмінність — у тривалому періоді перерви між дозами. В ідеалі така ревакцинація має бути щорічною.
Такі пропозиції прозвучали від директора Pfizer Альберта Бурли, повідомляє CTV News.
За його словами, зараз ревакцинація від коронавірусу передбачає перерву у 4-6 місяців. Однак подібний підхід є дуже стомлюючим і навіть набридливим.
Тому, вважає Бурла, найбільш слушним варіантом є щорічна вакцинація населення від коронавірусу. Для кращого розуміння — так наразі проходять щеплення від грипу.
Однак поки що не існує вакцини, яка б забезпечувала "річний" захист. Втім, співробітники Pfizer працюють над подібним препаратом, сподіваючись, що він також зможе вберегти від заразніших штамів ковіду — типу "Дельти" або "Омікрону".
Бурла наголошує: якщо зробити ревакцинацію проти COVID-19 щорічною, людям буде легше про це пам’ятати та змиритися з її необхідністю.
Також фахівець додав, що перший препарат, здатний ефективно протистояти зараженню "Омікроном", може бути випущений Pfizer вже на початку весни 2022 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже є доступною третя, бустерна доза вакцини проти коронавірусу. Ми докладно розповідали, де її можна зробити і як вона вплине на наявність ковідного сертифіката.
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