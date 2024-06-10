Ви ніколи не здогадаєтесь: навіщо в СРСР шили підковдри із діркою посередині

Справа не у зручності

У радянські часи було багато дивних звичок чи речей, які здебільшого з'являлись через дефіцит. Так і підковдра з діркою у формі ромба стала однією з культових речей СРСР.

"Телеграф" розповість, чому підковдри у радянські часи мали дірки по середині, і як це пояснювали людям.

Більшість вихідців з СРСР говорили, що такий дизайн підковдри обумовлений зручністю. Адже дірка у матеріалі була значна, тому файно полегшувала заправляння ковдри. І, попри це, під час користування вона не вилітала з підковдри. Саме таку "байку" і поширила радянська пропаганда, аби прикрити черговий дефіцит.

Люди в СРСР повірили у зручність ромбового отвору у підковдрі і звикли до нього.

Чому ж насправді шили такі підковдри?

Тут відповідь однозначна, як і на більшість питань про СРСР, дефіцит. Так, і цього разу він торкнувся тканин. Ширина більшості пошивного матеріалу становила 80-90 см, в той час, як для підковдра повинна мати ширину від 143 до 220 см.

Тому пошивні підприємства зшивали два полотна, а шов проходив посередині, створюючи форму ромба. Цей характерний дизайн не порушував візуального сприйняття, особливо якщо на матеріалі був присутній невеликий квітковий малюнок.

Нагадаємо, що в СРСР дефіцит торкався усього, тому радянські люди навіть старі газети не викидали. Ними не тільки мили вікна та загортали продукти.

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