Вы никогда не догадаетесь: зачем в СССР шили пододеяльники с дыркой посередине

Дело не в удобстве

В советские времена было много странных привычек или вещей, которые в большинстве своем появлялись из-за дефицита. Так и пододеяльник с дыркой в форме ромба стал одной из культовых вещей СССР.

"Телеграф" расскажет, почему пододеяльники в советские времена имели дыры по средине, и как это объясняли людям.

Большинство выходцев из СССР говорили, что такой дизайн пододеяльника обусловлен удобством. Ведь дырка в материале была значительная, поэтому хорошо облегчала заправку одеяла. И, несмотря на это, во время пользования оно не вылетало из пододеяльника. Именно такую "басню" и распространила советская пропаганда, чтобы прикрыть очередной дефицит.

Люди в СССР поверили в удобство ромбового отверстия в пододеяльнике и привыкли к нему.

Почему же на самом деле шили такие пододеяльники?

Здесь ответ однозначен, как и на большинство вопросов об СССР, дефицит. Да, и на этот раз он коснулся тканей. Ширина большинства пошивного материала составляла 80-90 см, в то время как для пододеяльника должна иметь ширину от 143 до 220 см.

Поэтому пошивные предприятия сшивали два полотна, а шов проходил посередине, создавая форму ромба. Этот характерный дизайн не нарушал визуального восприятия, особенно если на материале присутствовал небольшой цветочный рисунок.

Напомним, что в СССР дефицит касался всего, поэтому советские люди даже старые газеты не выбрасывали. Ими не только мыли окна и заворачивали продукты.

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