Що ж таке криза середнього віку і як з нею впоратися?

У міру старіння, люди можуть почати озиратися на попередні десятиліття свого життя – можливо, з ніжністю, можливо, з полегшенням, але, можливо, і з деякою тугою або жалем.

Недавня стаття на сайті "Healthline" розповідає про те, що таке криза середнього віку, які у неї ознаки і як з нею впоратися. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Наближення середнього віку вселяє страх багатьом, тому ви не самотні в своєму занепокоєнні. Іноді вам може здаватися, що ваші "кращі роки" залишилися позаду, і вам нема чого чекати, крім довгих днів без подій, безцільного існування і повільного занепаду вашого тіла і розуму.

Коли ви зіткнетеся з цими екзистенційними проблемами і змиритеся з усвідомленням того, що ваше життя прийняло іншу форму, ніж ви уявляли, ви можете почати шукати відповіді на запитання, чи не стоїте ви на межі жахливої кризи середнього віку.

Період самоаналізу є відносно звичайним явищем, але тільки від 10 до 20% людей дійсно стикаються з будь-якою кризою в середньому віці. Експерти в основному вважають "кризу середнього віку" культурним феноменом, західним міфом, що підживлюється застарілими медійними стереотипами.

Різні зміни, які відбуваються з цим новим етапом життя, часто викликають складні емоції. Ці почуття не обов'язково можуть викликати кризу, але їх абсолютно необхідно вивчити.

Що ж таке середній вік?

Зазвичай середній вік - це вік від 40 до 60 років, який в деяких випадках може років на 10 відхилятися в обидва боки від цього діапазону.

Нові ролі і обов'язки, не кажучи вже про зміни у вашій кар'єрі, сімейному житті і здоров'ї, можуть створити відчуття середнього віку до того, як ви доживете до цього знаменного дня народження: великих цифр 4 і 0.

Коротше кажучи, середній вік у різних людей може початися в різний момент.

Які ознаки цієї кризи?

Поняття "криза середнього віку" походить від Еліота Жака, психоаналітика, який придумав цей термін в 1965 році, помітивши значні зміни у одного зі своїх клієнтів середнього віку.

Його стаття на цю тему, опублікована, коли самому Жаку було далеко за 40, також торкнулася його усвідомлення власних обмежень і смертності.

За словами Жака, ця криза викликає почуття депресії, болю і втрати, пов'язаних з наближенням кінця життя. Він також зазначив, що це часто пов'язано з втратою творчих здібностей і впевненості.

Крім перших ознак смертності, перехід до середнього віку часто передбачає інші емоційні потрясіння, такі як:

зниження щастя і задоволеності життям

безцільність або втрата життєвої мети

невпевненість в собі

розчарування у зв'язку зі зміною життєвих ролей і обов'язків

нудьга і незадоволеність своїми відносинами, кар'єрою або життям в цілому

турбота про свою зовнішність і про те, як вас сприймають інші

думки про смерть, сенс життя та інші екзистенційні концепції

зміна рівня енергії, від підвищеного занепокоєння до незвичайної втоми

менша мотивація або інтерес щодо досягнення цілей і занять, які вам раніше подобалися

зміни настрою, включаючи гнів, дратівливість і смуток

зміна статевого потягу

Руйнування гендерних стереотипів

Популярна культура хоче, щоб ви повірили, що жінки і чоловіки переживають зовсім різні типи криз.

Так звана криза середнього віку чоловіків може включати модні автомобілі, незавершені домашні справи і відносини (або зовсім нові сім'ї).

З іншого боку, так звана жіноча криза середнього віку імовірно включає в себе сльозливість, зниження інтересу до сексу і спроби прив'язатися до молодості.

Проте, стать сама по собі не визначає, як ви ставитеся до старіння. Будь-хто може почати турбуватися через насуваються змін у здоров'ї, сексуальному бажанні або роботі мозку. Бінарні стереотипи обмежують і є шкідливими, особливо тому, що вони виключають всіх, хто не ідентифікує себе як чоловік або жінка.

Проте, гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, можуть посилити фізичний і емоційний дискомфорт.

Чи є будь-які етапи?

Багато експертів вважають кризу середнього віку скоріше міфом, ніж реальною проблемою.

В результаті ви навряд чи знайдете підтверджені доказами списки ключових ознак або чітко визначених етапів. Багато що з того, що люди зазвичай думають про кризу середнього віку, зазвичай виходить із зображень в ЗМІ, а не з наукових доказів.

Насправді фактори, що викликають вікової стрес і емоційне напруження, можуть сильно відрізнятися в залежності від вашої унікальної ситуації і обставин.

Якщо ви дійсно відчуваєте вікової стрес, то він може відноситися до однієї з трьох стадій:

Тригер . Деякі фактори стресу або моменти напруги викликають побоювання з приводу старіння, втрату життєвого сенсу або страх смерті. Загальні тригери включають втрату роботи, проблеми зі здоров'ям, смерть або хворобу одного з батьків, переїзд дітей або навіть щоденну пригніченість.

. Деякі фактори стресу або моменти напруги викликають побоювання з приводу старіння, втрату життєвого сенсу або страх смерті. Загальні тригери включають втрату роботи, проблеми зі здоров'ям, смерть або хворобу одного з батьків, переїзд дітей або навіть щоденну пригніченість. Кризовий період . Цей етап звичайно включає в себе деякі дослідження ваших сумнівів, відносин, цінностей і самовідчуття. Якщо вам не подобається те, що ви відкриваєте, ви можете відчути себе втраченим і невпевненим і спробувати змінити своє життя, досліджуючи нові захоплення, особистості, а також сексуальні або романтичні зв'язки.

. Цей етап звичайно включає в себе деякі дослідження ваших сумнівів, відносин, цінностей і самовідчуття. Якщо вам не подобається те, що ви відкриваєте, ви можете відчути себе втраченим і невпевненим і спробувати змінити своє життя, досліджуючи нові захоплення, особистості, а також сексуальні або романтичні зв'язки. Дозвіл. "Криза", так би мовити, зазвичай закінчується, коли ви відчуваєте себе більш комфортно з самим собою і починаєте приймати, можливо, навіть вітати те, що приготувало життя.

Щастя – це ... U?

Дослідження показали, що щастя або загальне задоволення життям приймає форму літери U.

Воно починає знижуватися в ранньому дорослому віці, в кінцевому підсумку досягаючи найнижчої точки в середині-кінці 40-х років. Але потім воно знову починає рости.

Цей висновок значною мірою універсальний: він вірний для людей в 132 країнах по всьому світу, незалежно від будь-яких зовнішніх факторів, які можуть вплинути на задоволеність життям і щастя.

Експерти поки не розуміють, чому відбувається це падіння, але деякі вважають, що це могло бути етапом еволюції. У будь-якому випадку, це може допомогти пояснити деякі страждання, які ви відчуваєте в середньому віці, і дати деяку впевненість в тому, що ці почуття не постійні.

Скільки це триває?

Немає встановлених термінів передбачуваної "кризи середнього віку".

Люди по-різному справляються зі складними і неприємними емоціями, і не завжди цей процес проходить гладко.

Якщо вам відносно легко примиритися зі старінням і пов'язаними з ним екзистенційними проблемами, ви можете дозволити ці почуття протягом декількох тижнів або місяців.

З іншого боку, якщо ви продовжуєте стикатися з новими факторами стресу, які накладають ще більше ускладнень на вже пережитий вами стрес, період кризи може тривати кілька місяців або навіть років.

Чому це відбувається?

Найчастіше вікової стрес починається, коли ви усвідомлюєте свою власну смертність і стикаєтеся з передбачуваними віковими обмеженнями.

Багато хто вважає молодість найбажанішим товаром. Широкий спектр продуктів і процедур проти старіння, представлених на ринку, лише підкреслює ідею про те, що ви повинні за всяку ціну підтримувати молодість або розквіт здоров'я і зовнішнього вигляду.

Культурні уявлення про вік також грають роль. Люди зазвичай пов'язують старіння з небажаними фізичними і психічними змінами, такими як:

збільшення ваги

погане самопочуття і біль

зниження привабливості і сексуального бажання

зміни у відносинах

втрата пам'яті

втрата фінансової безпеки і доходу

Таким чином, у міру наближення вашого середнього віку ви можете боятися старіння, перш ніж у вас з'явиться можливість повністю відчути життя - особливо якщо вам ще належить досягти певних етапів або особистих цілей, таких як покупка будинку, весілля або публікація роману.

У той же час ті найважливіші віхи, яких ви досягли, також можуть вплинути на страждання середнього віку:

Батьки, що визначають себе своєю роллю батьків, можуть відчувати почуття втрати і безцільності, коли їх діти йдуть з дому.

Батьки, які суміщають роботу і догляд за дітьми, а також несуть велику частину розумового навантаження, можуть "робити все це", але вони з більшою ймовірністю зіткнуться з переломним моментом при появі ще одного додаткового джерела стресу.

Як з цим впоратися

Лихо, яке ви відчуваєте, дійсно, не залежить від того, як ви його називаєте. Наступні стратегії допоможуть вам продуктивно впоратися з цими складними почуттями.

Визнайте свої почуття

У вас може виникнути спокуса проігнорувати своє розчарування і сподіватися, що воно пройде, але відкидання цих почуттів зазвичай мало допомагає.

Замість цього проаналізуйте конкретні проблеми. Ви можете поговорити з близькими або вести щоденник. Ви також можете почати процес самопізнання, обдумуючи відкриті питання, наприклад:

Коли я відчуваю себе найбільш задоволеним?

З ким мені подобається проводити час?

Що надає сенс і мету моїм днях?

Як мені подбати про свої потреби?

Пам'ятайте: ваше життя розширюється, а не скорочується

Просте розуміння поступального руху часу може дати вам можливість взяти на себе відповідальність за те, що ви можете контролювати. Так, ви старієте, але ваше життя ще далеко від завершення, і ваш вибір не обов'язково повинен узгоджуватися з громадською думкою про людей середнього віку.

Багато людей виходять з точки кризи, не змиряються з обмеженнями, а усвідомлюють безліч можливостей, які перед ними відкриваються.

Може бути, ви відчуваєте себе оновленим, відкриваючи нові інтереси і творчі можливості, або, може бути, ви розумієте, що хочете змінити свою дієту, одягнутися по-іншому, повернутися в школу або випадково піти на побачення.

Всі ці та інші можливості знаходяться в межах вашої досяжності. Роблячи те, що робить вас щасливим, ви можете повернути собі почуття впевненості в собі, цілеспрямованість і радість. Зрештою, у вас лише одне життя, і ніколи не пізно почати жити ним для себе.

Підведіть підсумки своїх відносин

Відносини, особливо шлюби і довгострокові партнерські відносини, з часом змінюються. Іноді ці зміни призводять до незадоволених потреб, а також до інших конфліктів.

Напружені або натягнуті відносини можуть залишити нещасними всіх учасників, а тривалі зміни у відносинах з дітьми, друзями, батьками або партнерами можуть залишити вас на самоті.

Розгляд того, чи змінилися ваші емоційні та фізичні потреби, може допомогти вам краще зрозуміти області, в яких можна зростати. Подружній або сімейний психотерапевт може допомогти вам визначити джерела стресу в стосунках і вивчити можливі варіанти змін.

Турбота про своє психічне здоров'я

Як ви могли помітити, багато ознак передбачуваної кризи середнього віку - смуток, дратівливість, зниження інтересу до життя, думки про смерть - нагадують ключові симптоми депресії.

Завжди корисно зв'язатися з фахівцем в області психічного здоров'я, якщо виникнуть які-небудь емоційні або психічні симптоми і вони:

зберігаються більше 1-2 тижнів

впливають на ваші відносини, дружбу або продуктивність праці

заважають повсякденному житті

ускладнюють задоволення основних потреб

Майте на увазі, що симптоми психічного здоров'я, безумовно, можуть вперше проявитися в міру наближення до середнього віку. Однак також можливо, що легке занепокоєння або депресія посиляться в міру того, як ви будете боротися зі стресовими змінами в житті.

Терапія може допомогти незалежно від вашого віку і життєвого циклу. Фактично, багато терапевтів спеціалізуються на наданні підтримки при зміні життя і симптомах психічного здоров'я, які виявляються разом з цими змінами.

Терапевт може запропонувати більше інформації про те, що може відбуватися, і допомогти вам знайти нові способи досягнення задоволення.

Підсумок

Коли ви вже бачите захід юності, не думайте про це як про кінець. Зрештою, сонце повинно сісти, щоб знову зійти - і воно буде сходити на зорі до кінця вашого життя.

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