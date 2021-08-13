Влада Седан показала плоский животик після пологів: фото "до" і "після"

Дружина півзахисника української збірної з футболу Олександра Зінченка, Влада Седан, яка 2 серпня народила дочку, похвалилася в соцмережах плоским животом і стрункою фігурою.

Про це свідчить фото в Instagram, яке новоспечена мама в п'ятницю, 13 серпня, опублікувала на своїй сторінці.

"Фото з різницею в 10 днів", - підписала знімок Седан.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Підписники дружини футболіста здивувалися, що Влада так швидко змогла відновитися після пологів.

Про свою вагітність Влада Седан мовчала дуже довго і тільки на початку липня показала округлий животик на фото з Андрієм Шевченком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Седан виглядала до вагітності та перед пологами.

Також нагадуємо, що 13 липня в учасниці проєкту "Холостяк" Даші Квіткової та українського телеведучого Микити Добриніна народився син, якого вони дали ім'я Лев. Пізніше Даша повідомила, що хлопчик дуже схожий на чоловіка.