Слава Камінська вагітна? У мережі заінтриговані новим фото співачки у купальнику

Фанати вже почали вітати співачку з майбутнім поповненням

Екссолістка гурту "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська викликала суперечки серед своїх шанувальників у мережі. Зіркова мама двох дітей показалась з животом, що округлився.

39-річна артистка виклала в Інстаграмі своє фото у блакитному купальнику та нібито натяком на вагітність. "Що ви знаєте про черешню?)))) Дякую, коханий))) ще кілограмчик", — у жартівливій формі написала Камінська.

Втім, є ймовірність, що співачка справді просто переїла солодкого. Підписники зірки відразу почали вітати її з майбутнім поповненням, проте є й українці, які побачили на знімку фотошоп.

Варто додати, що на попередніх фото, які Слава Камінська публікувала раніше в тому ж купальнику, у співачки немає і натяку на великий живіт.

Нагадаємо, що Слава Камінська відома своїми скандальними висловлюваннями. У червні співачка захистила російську мову та заявила, що більше не повернеться до України. Перебуваючи за кордоном у Європі, артистка заявила, що сказала це зопалу. А до цього розлютила українців своїм новим кліпом.