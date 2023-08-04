Слава Каминская беременна? В сети заинтригованы новым фото певицы в купальнике

Фанаты уже начали поздравлять певицу с будущим пополнением

Экс-солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская вызвала споры среди своих поклонников в сети. Звездная мама двоих детей показалась с округлившимся животом.

39-летняя артистка выложила в Инстаграме свое фото в голубом купальнике и якобы намеком на беременность. "Что вы знаете о черешне?)))) Спасибо, любимый))) еще килограммчик", — в шуточной форме написала Каминская.

Впрочем, есть вероятность, что певица действительно просто переела сладкого. Подписчики звезды тут же начали поздравлять ее с будущим пополнением, однако есть и украинцы, которые увидели на снимке фотошоп.

Стоит добавить, что на предыдущих фото, которые Слава Каминская публиковала ранее в том же купальнике, у певицы нет и намека на большой живот.

Напомним, что Слава Каминская известна своими скандальными высказываниями. В июне певица защитила русский язык и заявила, что больше не вернется в Украину. Находясь за границей в Европе, артистка заявила, что сказала это сгоряча. А до этого разозлила украинцев своим новым клипом.