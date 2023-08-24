Остапчук знову зібрався на дорогі курорти Іспанії: подробиці

Цього разу шоумен обрав не Валенсію

Нещодавно відомий український ведучий і шоумен Володимир Остапчук повернувся із сонячної Валенсії, куди їздив зі своєю 23-річною коханою Катериною Полтавською, як знову вирушає за кордон. І знову ведучий їде до Іспанії.

Причина виїзду шоумена – благодійний концерт, який відбудеться у Барселоні, Іспанія, 29 серпня цього року. Про це Остапчук повідомив на своїй сторінці в Інстаграм у сторіс, опублікувавши постер свого майбутнього концерту.

Благодійний стендап Остапчука проходитиме у закладі Citrico, і кожен охочий його відвідати має заплатити по 30 євро за квиток. Куди підуть зібрані гроші на виступі, Остапчук не повідомляв.

Також шоумен додав, що буде ще один концерт і у Валенсії. Подробиць поки що немає, відома лише дата — 30 серпня.

"Телеграф" писав раніше, що Остапчук спробував виправдатися за образливу заяву на адресу дівчат, наголосивши, що лише висловив власну думку та особисті уподобання, але навколо його нової публікації виникла нова хвиля хейту. На слова шоумена, що дівчина "має бути скрізь поголена" відреагувала телеведуча Маша Єфросиніна та переможниця 12 сезону реаліті "Холостяк" Катерина Лозовицька.