Остапчук снова собрался на дорогие курорты Испании: подробности

На этот раз шоумен выбрал не Валенсию

Не так давно известный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук вернулся с солнечной Валенсии, куда ездил со своей 23-летней возлюбленной Екатериной Полтавской, как снова отправляется заграницу. И снова ведущий едет в Испанию.

Причина выезда шоумена — благотворительный концерт, который пройдет в Барселоне, Испания, 29 августа этого года. Об этом Остапчук сообщил на своей странице в Инстаграм в сторис, опубликовав постер своего будущего концерта.

Благотворительній стендап Остапчука будет проходить в заведении Citrico, и каждый желающий его посетить должен будет заплатить по 30 евро за билет. Куда пойдут собранные деньги на выступлении, Остапчук не сообщал.

Также, шоумен добавил, что будет еще один концерт и в Валенсии. Подробностей пока нет, известна лишь дата — 30 августа.

"Телеграф" писал ранее, что Остапчук попытался оправдаться за оскорбительное заявление в адрес девушек, подчеркнув, что лишь выразил собственное мнение и личные предпочтения, но вокруг его новой публикации возникла новая волна хейта. На слова шоумена, что девушка "должна быть везде выбрита" отреагировала телеведущая Маша Ефросинина и победительница 12 сезона реалити "Холостяк" Екатерина Лозовицкая.