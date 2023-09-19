Заміський будинок Квіткової та Добриніна продається за майже 12 мільйонів гривень: який вигляд має житло (фото)

Триповерховий особняк зіркової експари розташований у котеджному містечку неподалік столиці

У мережі продається заміський будинок колишнього подружжя Микити Добриніна та Дарії Квіткової, які одружилися після проєкту "Холостяк", але розлучилися через три роки у шлюбі. Ціна житла складає 11 794 528 грн (320 тисяч доларів).

Фото будинку зіркової експари з’явилося на сайті онлайн-оголошень OLX. Відразу після новини про розлучення подружжя заявляло про намір продати житло, нажите ними у шлюбі.

Так, на продаж виставлено триповерховий будинок площею 150 кв. м у с. Гатне, що під Києвом. Територія житла займає 3,5 сотки. Повідомляється, що в особняку дизайнерський ремонт, у вартість входять меблі та побутова техніка. Крім того, є гараж і навіс для двох авто, тераса із зоною барбекю, підвал, який, за даними ріелторів, може слугувати укриттям.

У соціальних мережах після розлучення Квіткова та Добринін видалили багато знімків із будинку, де жили. Тим не менш, на деяких старих кадрах інфлюенсерів легко можна впізнати житло, яке продається за майже 12 мільйонів гривень.

Який має вигляд будинок Квіткової та Добриніна

Оголошення про продаж будинку, де мешкали Добринін та Квіткова. Фото OLX.

Колаж: OLX, Instagram Д. Квіткова

Колаж: OLX, Instagram Д. Квіткова

Колаж: OLX, Instagram Д. Квіткова

Колаж: OLX, Instagram Н. Добриніна

Колаж: OLX, Instagram Н. Добриніна

Колаж: OLX, Instagram Д. Квіткова

Колаж: OLX, Instagram Н. Добриніна

Будинок Квіткової та Добриніна всередині. Фото: OLX

У будинку залишилися деякі речі зіркової експари. Колаж: OLX

Телеведучий Микита Добринін та блогерка Даша Квіткова познайомилися на телепроєкті "Холостяк". Не тільки продовжили роман після закінчення шоу, а й одружилися в серпні 2020 року, трохи згодом і придбали житло за містом. У липні 2021 року у пари народився первісток Лев. У вересні минулого повінчалися. Про розлучення подружжя стало відомо на початку 2023 року.